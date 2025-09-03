Devojački bunar: Državno takmičenje rase kane korso pasa

Na Devojačkom bunaru održano je državno takmičenje posvećeno izložbi pasa rase kane korso, na kojem je učestvovalo više od četrdeset izlagača. Svoje pse predstavili su odgajivači i ljubitelji ove rase iz više zemalja, a događaj su podržali Opština Alibunar i Kinološko društvo Alibunar.

Vlasnici su u takmičarskom ringu pokazivali pse, pri čemu je bilo važno da pas bude dobro uvežban – da se kreće skladno i atraktivno, kako bi sudije mogle da ocene njegov izgled i pokrete.

Ovogodišnje prvenstvo privuklo je veliki broj posetilaca iz različitih država, među kojima su Slovaci, Poljaci, Makedonci, Rumuni, Hrvati, Mađari i domaća publika. Organizatori naglašavaju da je ovo bila pilot manifestacija i da očekuju još veći odziv sledeće godine. Gosti su događaj ocenili vrlo pozitivno, naglašavajući odličnu organizaciju i atmosferu.

(Pančevac)