Devojački bunar: Svi otišli zadovljni

Na Miholjskim susretima sela posetioci su uživali u raznovrsnim kulturno-umetničkim sadržajima, takmičenjima, kao i u predstavljanju domaće radinosti i gastronomskih specijaliteta.

Manifestacija “Miholjski susreti sela” održana je u Alibunaru zahvaljujući zajedničkom radu Turističke organizacije, Centara za kulturu, Sportskog saveza I ove Opštine , uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu, prenosi RTV Pančevo.

Na izletištu u Devojačkom bunaru, brojni posetioci uživali su u bogatom kulturno-umetničkom programu i sadržajima namenjenim svim generacijama.

Na Devojačkom bunaru i ove godine okupio se veliki broj ljudi kako bi uživali u manifestaciji “Miholjski susreti sela” koju zajedno pripremaju Turistička organizacija, Centar za kulturu, Sportski savez i Opština Alibunar, uz podršku Ministarstva za brigu o selu.

Cilj organizatora bio je očuvanje i promocija seoske tradicije, običaja i kulture, istakla je direktorka TOO Alibunar Tatjana Đurđević.

U sklopu ove manifestacije na Etno izložbi članice Udruženja žena iz Opštine predstavile su svoje ručne radove i pripremile prepoznatljive banatske specijalitete.

Za najmlađe posetioce, organizovane su radionice pletenja i slikanja a za nešto starije i iskusnije takmičenje u brzom vezu.

Pobednica takmičenja brzog veza bila je Dmitra Galčev iz Udruženja žena “Karlovčanke”, dok su i svi ostali radovi zaslužili najiskrenije pohvale.

Zvuci tradicije okupili su i brojna kulturno- umetnička društva koja su se predstavila na maloj sceni omiljenog izletišta u Devojačkom bunaru.

Tokom dvodnevnog programa posetioci su bili u prilici da uživaju u raznovrsnim kulturno-umetničkim sadržajima, takmičenjima, kao i u predstavljanju domaće radinosti i gastronomskih specijaliteta.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Pančevo: Danas prskanje komaraca