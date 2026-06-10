Radionica Dolovki: Mali kuvari iz vrtića spremali pasulj i uživali u degustaciji

Miris domaćeg pasulja nedavno se širio prostorijama vrtića u Dolovu, gde su mališani zajedno sa članicama Udruženja žena „Dolovke” učili prve kulinarske korake.

U okviru zanimljive radionice, deca su uz pomoć starijih pripremala jedno od omiljenih jela domaće kuhinje, a posebnu pažnju privukle su njihova radoznalost i želja da učestvuju u svakom koraku pripreme.

Predsednica Udruženja žena „Dolovke” Katica Smiljković kaže za „Pančevac” da je saradnja s vrtićem nastavljena i ove godine, ali s novim zadatkom.

– Prošle godine sam s decom pravila štrudle, a sada su već malo porasli, pa smo odlučili da zajedno spremamo pasulj. Deca inače vole najčuvenije naše kuvano jelo, ali njihova zainteresovanost da ga sami prave bila je poseban doživljaj. Neprestano su nabrajali sastojke koji su potrebni, dopunjavali jedni druge i s velikom pažnjom pratili svaki korak pripreme – priča Smiljkovićeva.

Prema njenim rečima, mališani su pokazali da uče kroz igru i druženje, ali i da već znaju mnogo toga o hrani i domaćinstvu.

– Bila sam prijatno iznenađena koliko su pažljivi i koliko žele da učestvuju. Sa svojom vaspitačicom Natašom Pantović na čelu bili su pravi mali tim. Svako je želeo da pomogne i da doprinese da ručak uspe – kaže ona.

Najlepši trenutak, kako ističe, usledio je kada je pasulj bio gotov i kada su deca sela za sto.

(Pančevac/J. Filipović)

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