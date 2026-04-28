Đurđevdanski žubor: Dolovke prave novu radionicu za mlade

Udruženje žena „Dolovke“ organizovaće šesto okupljanje u okviru projekta „Ono naše što nekad bejaše“ u subotu, 2. maja, od 10 sati, a radionica nosi naziv „Đurđevdanski žubor“.

Lokacija ovog živopisnog događaja je plato ispred hrama Svetog proroka Ilije (Vodice) na izlazu iz Dolova prema Mramorku.

Radionica, koja će biti posvećena verskom prazniku Đurđevdan, okupiće sve generacije Dolovaca u zajedničkoj misiji očuvanja tradicije.

Pored članica Udruženja žena „Dolovke“ u programu učestvuju i folkloraši iz KUD-a „Banatski vez“, kao i lokalno sveštenstvo, srednjoškolci i učenici viših razreda osnovne škole, kao i đaci iz grupe za veronauku.

Projekat, koji je podržao pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova, započet je u decembru radionicom „Kraljica štrudla“, a nastavljen za Svetog Savu kada su mladi učili da prave perece.

„Dolovke“ su februarsko okupljanje posvetili oklagiji i nazvali ga „Tanjim testo, debljam ukućane“; u martu su mešeni mladenčići od testa, a na Uskrs farbana jaja po staroj organskoj tehnici.

(Pančevac/J. Filipović)

