Đurđevdanski žubor: Dolovke prave novu radionicu za mlade

14:00

28.04.2026

Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Udruženje žena „Dolovke“ organizovaće šesto okupljanje u okviru projekta „Ono naše što nekad bejaše“ u subotu, 2. maja, od 10 sati, a radionica nosi naziv „Đurđevdanski žubor“.

Lokacija ovog živopisnog događaja je plato ispred hrama Svetog proroka Ilije (Vodice) na izlazu iz Dolova prema Mramorku.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Radionica, koja će biti posvećena verskom prazniku Đurđevdan, okupiće sve generacije Dolovaca u zajedničkoj misiji očuvanja tradicije.

Pored članica Udruženja žena „Dolovke“ u programu učestvuju i folkloraši iz KUD-a „Banatski vez“, kao i lokalno sveštenstvo, srednjoškolci i učenici viših razreda osnovne škole, kao i đaci iz grupe za veronauku.

Projekat, koji je podržao pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova, započet je u decembru radionicom „Kraljica štrudla“, a nastavljen za Svetog Savu kada su mladi učili da prave perece.

„Dolovke“ su februarsko okupljanje posvetili oklagiji i nazvali ga „Tanjim testo, debljam ukućane“; u martu su mešeni mladenčići od testa, a na Uskrs farbana jaja po staroj organskoj tehnici.

(Pančevac/J. Filipović)

„Dolovke” učile decu farbanju uskršnjih jaja

„Dolovke“ i deca pripremile mladenčiće sa medom i obišle 6 parova

