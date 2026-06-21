Srbin iz Švajcarske obukao plavo-beli dres Železničara

Samo dan pošto je ozvaničio prvo letnje pojačanje – engleskog štopera Bilija Džija, Železničar je promovisao još jednog novog igrača. U Pančevo je stigao Nemanja Zarić, 21-godišnji vezni fudbaler srpskih korena koji je rođen u Švajcarskoj.

Zarić je potpisao ugovor do 2029. godine sa Železničarom, koji je za njegove usluge platio 55.000 evra. U toku dosadašnje karijere je prošao mlađe selekcije Bazela i Lucerna, u čijem dresu je protekle sezone u razvojnoj ligi upisao četiri gola i dve asistencije na 14 utakmica.

Pored Švajcarskog, Zarić poseduje i pasoše Srbije i Bosne i Hercegovine, a u intervjuu za klupske kanale ističe da je od najranijeg detinjstva bio vezan za fudbal i da je upravo taj sport obeležio njegov život.

„Moj otac je igrao fudbal čitavog života i upravo sam uz njega napravio prve korake. Redovno sam odlazio na njegove utakmice i otkad znam za sebe, fudbal je bio moja najveća ljubav“, kaže Zarić, koji pokriva više pozicija u centralnom delu veznog reda.

Sa sedam godina je otišao u akadmeiju Bazela, gde je bio do 14. godine,. Nakon toga usledio je odlazak u Lucern.

„Kada sam bio mlađi igrao sam nešto povučenije, više defanzivno. Često su mi govorili da nisam naročito brz, ali sam kroz godine rada postao mnogo eksplozivniji i brži, pa sam vremenom prerastao u ofanzivnijeg igrača. Mislim da je upravo naporan rad zaslužan za to što danas mogu da igram na taj način.“

Zarić za sebe kaže da voli da preuzima odgovornost na terenu i da se ne plaši igre pod pritiskom.

„Volim da imam loptu u nogama, brz sam sa loptom i eksplozivan. Uživam u situacijama jedan na jedan i kada imam prostor ispred sebe, volim da krenem napred i sam kreiram akcije. Iako nisam igrač koji postiže veliki broj golova, u poslednje vreme sam uspeo da postignem nekoliko lepih pogodaka“, poručio je Zarić koji će u Železničaru nositi broj 22.

Pored fudbalskih kvaliteta, Zarić ističe da mu je veoma važna komunikacija sa saigračima.

„Volim da budem lider na terenu, da razgovaram sa saigračima i da ih motivišem. Kada vidim da nekome ne ide najbolje, trudim se da mu pomognem i podignem ga. Važno mi je da svi zajedno napredujemo.“

Na pitanje šta ga motiviše da svakodnevno radi još više, odgovor je bio jasan:

„Uvek se podsetim zbog čega sam počeo da igram fudbal, koji je moj cilj i šta želim da postanem. Moj cilj je da postanem jedan od najboljih igrača na svetu.“

Kao najvećeg fudbalskog uzora izdvaja Lionela Mesija.

„Kod Mesija mi se najviše sviđaju tehnika i lakoća sa kojom igra. Način na koji prolazi pored protivnika i rešava situacije izgleda kao da je sve veoma jednostavno.“

Iako je veći deo karijere proveo u Švajcarskoj, redovno je pratio dešavanja u srpskom fudbalu.

„Pratio sam reprezentaciju Srbije i Superligu, a gledao sam i dosta utakmica Crvene zvezde. Naravno, upoznat sam i sa rezultatima Železničara, posebno protiv najvećih klubova u zemlji“.

(Pančevac/FK Železničar)