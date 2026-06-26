Iza kulisa letnjih priprema: Dan na treningu sa Davorinom Tošićem

U fudbalskom klubu Železničar letnje pripreme su u punom jeku, a profesionalni ritam zahteva maksimalnu posvećenost od ranog popodneva.

Od samog dolaska u Sportski centar „Mladost”, kroz pripremu za trening, rad u teretani i zagrevanje, pa sve do izlaska na teren, svaki minut fudbalera je precizno isplaniran.

Fokus, disciplina i naporan rad ključni su elementi svakodnevice jednog od fudbalera Železničara tokom letnjih priprema. O tome kako izgleda proces pre nego što lopta uopšte krene sa centra, Davorin Tošić kaže:

„Sada je 5 do 5, u 5 je skup, tako da hajmo. Pre izlaska na teren, obavezno idem u teretanu da odradim aktivaciju. Pre treninga, obavezno se prvo izrolamo da aktiviramo mišiće, pa posle malo istegnemo i na kraju malo bajs i spremi se za trening… Sada smo završili sa aktivacijom, idemo po kopačke i pravo na teren. Došlo je vreme za trening, vidimo se.”

Pogledajte video i zavirite iza kulisa svakodnevnog rada jednog od fudbalera Železničara tokom letnjih priprema.

(FK Železničar)