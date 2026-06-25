Sport

FK Železničar: Ovo je raspored pripremnih utakmica u Sloveniji

16:00

25.06.2026

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Foto: FK Železničar

Železničar se priprema za najveći izazov u svojoj istoriji! Pred Pančevcima je evropska premijera i dvomeč protiv Brage u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencije, pa će završni deo priprema biti odrađen u Sloveniji.

Tokom boravka na pripremama, Železničar će odmeriti snage sa kvalitetnim rivalima iz nekoliko evropskih liga, što će biti idealna provera pred utakmice koje će ispisati novu stranicu klupske istorije.

Raspored pripremnih utakmica u Sloveniji

-30. jun – Volfsberger

– 4. jul – Maribor

– 7. jul – CSKA 1948

– 9. jul – Debrecin

Sve utakmic biće u direktnom prenosu na kanalima Arenasporta, kao i na YouTube kanalu Železničara.

Evropsko leto je sve bliže, a svaki trening i svaka utakmica korak su ka velikom izazovu koji čeka plavo-bele.

(RTV Pančevo=

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FK Železničar pripremne utakmice Slovenija

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