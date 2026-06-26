Železničar otputovao u Sloveniju na dvonedeljne pripreme

Fudbaleri Železničara su u petak ujutro krenuli iz Pančeva put Moravskih Toplica, gde će biti na dvonedeljnim pripremama.

Poput prošlog leta, Železničar je i sada izabrao Sloveniju za svoju bazu. Ovoga puta, u pitanju su Moravske Toplice i Vivat hotel, gde će tim na raspolaganju imati sve uslove za kvalitetan rad.

Trener Radomir Koković na put vodi 22 igrača, među kojima su i dvojica novajlija – Billy Gee i Nemanja Zarić.

Golmani: Zoran Popović, Mirko Stevanović.

Defanzivci: Nemanja Vidojević, Mirko Milikić, Abdul Sawadogo, Billy Gee, Nikola Đuričić, Uroš Tegeltija, Abdul Razak Yusif.

Vezni red: Janko Jevremović, Stefan Mitrović, Kristijan Šekularac, Davorin Tošić, Marko Ćurić, Clement Lhernault, Nemanja Zarić, Nikola Jovanović, Aleksa Kuljanin, Simao Pedro, Sylvester Jasper.

Napadači: Sumaila Wasiu, Dušan Jovanović.

Železničar će tokom boravka u Sloveniji igrati četiri kontrolna meča – protiv Volfsbergera (30. jun), Maribora (4. jul), CSKA 1948 (7. jul) i Debrecina (9. jul).

Povratak u Pančevo zakazan je za 10. jul, nedelju dana pred početak sezone i meč protiv kola Superlige Srbije protiv niškog Radničkog.

(FK Železničar)