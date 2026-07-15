Koković pred start sezone: Cilj je da ostanemo posvećeni procesu

Trener Železničara Radomir Koković tokom „medija dana“ govorio je o predstojećoj sezoni, urađenom tokom priprema u Sloveniji, transferima, ali i planovima za naredni period.

– Shvatam da je u našem poslu rezultat merilo svega. Novinari i javnost gledaju naš proces kroz prizmu rezultata, što je potpuno normalno. Ipak, nama je osnovni cilj da zadržimo kulturu koju smo uspostavili i da ostanemo posvećeni procesu koji se ovde odvija na dnevnom nivou, bez obzira na rezultate. Gledaćemo da ostanemo dosledni sebi i svom identitetu, to mi je cilj broj jedan. Za koliko će to biti dovoljno, videćemo kada se podvuče crta. Prošlu sezonu smo počeli nešto sporije, ali mislim da u ovom trenutku tim izgleda bolje nego prošlog leta – rekao je Radomir Koković okupljenim novinarima u Pančevu.

Osvrnuo se na transfere. – Kao razvojni klub koji živi od transfera, moramo da se pomirimo sa činjenicom da će najbolji igrači odlaziti. Otišlo ih je nekoliko, sigurno će otići još neki, i sa tim moramo da živimo. Na meni je, kao šefu struke, da u saradnji sa sportskim direktorom i skautima nađem adekvatne zamene. Te igrače moramo što pre da integrišemo, prvo u našu kulturu, a zatim i u model igre.

Železničar je odigrao četiri pripremne utakmice u Sloveniji – protiv Volfsbergera, Maribora, CSKA 1948 i Debrecina. Upisao je pobedu, remi i dva poraza.

– Insistirao sam da to budu maksimalno kvalitetni protivnici iz našeg regiona, kako bismo snagu rivala približili onome što nas čeka u Evropi i domaćem prvenstvu. Generalno sam zadovoljan. Rezultat nam nije bio u fokusu, već kvalitet igre i integracija novajlija u sistem. Bio sam zadovoljan igrom sve vreme, a video se i progresivan rast kroz mečeve. Najbolju utakmicu odigrali smo upravo na kraju, protiv Debrecina. Odigrali smo zrelo i kompletno, pa se desilo i da pobedimo, što će nam mnogo značiti za samopouzdanje pred početak prvenstva.

Superliga Srbije je skraćena na 14 rivala, što će doneti još izazovnije takmičenje. – Liga je definitivno nikad zahtevnija. Manji je broj učesnika, a isti broj ekipa ispada. Generalno podržavam ideju skraćenja lige jer smatram da će se kvalitet više koncentrisati. Koliko će biti teško ponoviti uspeh, zaista ne znam. Mi ćemo raditi kao i do sada, nećemo menjati proces, pa ćemo na kraju videti za koliko će to biti dovoljno. Ne bavim se kalkulacijama i spekulacijama, već smo svakodnevno posvećeni radu. Kvalitet lige se poboljšao u odnosu na prošlu sezonu. Prošle godine smo nastupali iz uloge autsajdera, ali ove sezone to sigurno neće biti slučaj jer smo ekipa koja igra kvalifikacije za Ligu konferencija i koja je završila kao četvrta. Protivnici će sasvim sigurno u duele sa nama ulaziti sa više respekta i motivacije.

Železničar prvi put u istoriji igra Evropu. U drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencije sastaje se sa Bragom.

– Nezgodno mi je da pričam o Bragi jer nas u petak prvo čeka domaća utakmica i maksimalno poštujemo ekipu Radničkog. Međutim, jasno mi je da je to pitanje neizbežno. U goste nam dolazi krem evropskog fudbala. Braga je ozbiljan klub koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope. Izlišno je trošiti reči o njihovom kvalitetu. Radi se o ekstremno dobro organizovanom timu sa sjajnim igračima. Imamo ogroman respekt prema njima. Čast nam je i zadovoljstvo što smo prvo u istom takmičenju, a zatim i što ćemo ih ugostiti na našem stadionu.

Veliki broj igrača će prvi put igrati na međunarodnoj sceni, što predstavlja dodatnu motivaciju. – Motivacije sigurno neće nedostajati, neću morati da trošim energiju da ih motivišem protiv takvog protivnika. Istina je da će ovo biti prva evropska utakmica za većinu našeg tima. Siguran sam da će oni biti na pravom energetskom nivou, a na meni je da njihovu psihološku pripremu kanališem u dobrom smeru.

Ne želi Koković da se bavi kalkulacijama pred duel sa Portugalcima.

– Ne priznajem takve kalkulacije. Radi se o vrhunskim profesionalcima koji su sigurno u treningu i tokom pauze. Igrači na tom nivou dolaze na pripreme potpuno spremni. Ne mislim da će nam naša veća fizička spremnost ili bolja uigranost doneti veliku prednost, pogotovo jer oni nisu mnogo menjali tim. Otišao im je možda jedan ili dva igrača, zadržali su okosnicu koja im je donela vrhunske rezultate prošle sezone.

Kada je reč o timu za start sezone i duel sa niškim Radničkim, tu je manje više sve jasno.

– Igrači koji su igrali protiv Debrecina biće na raspolaganju i u petak protiv Radničkog, uz Silvestera Džaspera, koji je pauzirao zbog blage povrede. Što se tiče odlazaka, upoznat sam sa situacijom, ali to još ne mogu da iznosim u javnost. Biće još pojačanja, ali će ona isključivo zavisiti od odlazaka. Odlično poznajem tržište i potražnju za našim igračima, tako da je potpuno očekivano da će nas još neko napustiti, a da će samim tim još neko i doći – zaključio je Radomir Koković.

(FK Železničar)