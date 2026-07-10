GLOGONJ: Petrovdanska tri dana tradicije, folklora, sporta i muzike

Glogonjci i brojni gosti i ove godine obeležiće seosku slavu Petrovdan bogatim trodnevnim programom koji će spojiti duhovnost, tradiciju, sport i zabavu od 10. do 12. jula, a pored nastupa folkloraša i sportista, kao i svečanosti Mesne zajednice za najbolje učenike, udarni događaj je koncert „Tropiko benda“.

Program počinje u petak, 10. jula, kada će u Domu kulture „Mladost“ od 18.30 biti održan svečani koncert folklorne sekcije ove ustanove.

Pored domaćina, publici će se predstaviti i gosti iz kulturno-umetničkih društava „Veselija“ iz Glogonja, „Veljko Vlahović“ iz Kačareva i „Sveti Nikola“ iz Sakula, donoseći na scenu bogatstvo igre, pesme i narodnog stvaralaštva.

Revijalna utakmica veterana rukometa biće odigrana u subotu, 11. jula, od 18.30 na Sportskom centru.

Na sam Petrovdan, u nedelju 12. jula, program počinje u 9 sati svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla.

Negde u isto vreme, na streljani „na krivini“, članovi lovačkog društva organizovaće tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova.

Svečanost će biti nastavljena od 13 sati u Mesnoj zajednici, gde će biti obavljeno rezanje slavskog kolača.

Tom prilikom biće uručeni i zlatnici najboljim učenicima – Milici Stojku i Miljanu Obućini, učeniku generacije, kao priznanje za ostvarene rezultate tokom školovanja.

Večernji deo programa namenjen je ljubiteljima dobre muzike, a atmosferu će od 20 sati zagrejati glogonjski sastav „Sto posto“, dok će u 21 sat na scenu izaći popularni „Tropiko bend“, čiji se nastup očekuje kao vrhunac ovogodišnje proslave.

(Pančevac/J. Filipović)

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