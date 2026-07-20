Međunarodni turnir „Pančevo Open 2026“ od 1. do 7. avgusta

Pančevo se ponovo pozicionira na svetsku mapu drevne igre. Šahovski klub „Aljehin“ sa ponosom najavljuje tradicionalni međunarodni šahovski turnir „Pančevo Open 2026“, koji će se održati od 1. do 7. avgusta 2026. godine u prelepom ambijentu Hotela „Tamiš“. Ova manifestacija već godinama opravdava titulu jedne od najznačajnijih sportskih svetkovina u Južnom Banatu.

Ovogodišnji turnir igraće se u 9 kola, sa tempom igre od 90 minuta po igraču, uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su vredne novčane nagrade. Na crno-belim tablama očekuje se učešće vrhunskih titulisanih igrača, međunarodnih majstora i velemajstora, ali i velikog broja talentovanih omladinaca i rekreativaca iz zemlje i inostranstva.

Dodatni turniri za maksimalno uzbuđenje

Pored glavnog nadmetanja, organizatori su pripremili i dva izuzetno atraktivna prateća takmičenja:

Međunarodni Blic turnir: Održaće se u dinamičnom formatu tokom trajanja glavnog turnira.

Međunarodni Rapid turnir: Zakazan je za subotu, 8. avgust 2026. godine.

Prijave i informacije

Šahovski klub „Aljehin“ poziva sve ljubitelje šaha iz Pančeva, Srbije i regiona, bez obzira na rejting, da obezbede svoje mesto na turniru. Prijave su zvanično otvorene, a sve informacije možete dobiti putem sledećih kanala:

E-mail: pancevo.open.chess@gmail.com

Telefon: +381 61 305 3137

Instagram: @pancevo_open

(Pančevac)