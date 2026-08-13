Šumarak bezbedan za građane: Odobren povratak stanovnika, vanredna situacija u Kovinu i dalje na snazi

KOVIN – Nakon detaljnog sagledavanja stanja na terenu i u koordinaciji sa svim nadležnim službama, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kovin saopštio je da je naseljeno mesto Šumarak potpuno bezbedno za boravak ljudi. Ovim obaveštenjem zvanično je omogućen povratak evakuisanih stanovnika u svoje domove.

Iako trenutna požarna aktivnost u Deliblatskoj peščari više ne predstavlja neposrednu opasnost za Šumarak i Dubovac, na ovom području i dalje ima aktivnih žarišta. Iz tog razloga, vanredna situacija je i dalje na snazi, a nadležne spasilačke i vatrogasne ekipe neprekidno dežuraju na terenu kako bi sprečile izbijanje novog požara.

Nadležni apeluju na građane da se prilikom povratka i boravka u Šumarku strogo pridržavaju svih uputstava Štaba, vatrogasno-spasilačkih jedinica i policije. Posebno se apeluje na meštane i posetioce da svojim kretanjem ne ometaju rad interventnih ekipa i teške mehanizacije koja je angažovana na terenu.

Na delu Državnog puta II A reda, broj 134 (deonica Kovin–Bela Crkva, od Gaja do Kajtasova), i dalje je na snazi redukovan i ograničen režim saobraćaja. Vozila se propuštaju naizmenično i kontrolisano, u skladu sa uputstvima saobraćajne policije. Ovaj režim uveden je radi zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i nesmetanog prolaza vatrogasnih vozila.

Opštinski štab za vanredne situacije nastaviće da budno prati razvoj situacije i blagovremeno će obaveštavati javnost o svim važnim promenama i daljim merama, uz molbu građanima za maksimalnu odgovornost, strpljenje i saradnju.

(Pančevac)