Omoljačka cipovka, spaja i miriše na domaći banatski hleb

OMOLJICA – Miris domaćeg testa, tradicionalni vojvođanski specijaliteti, starinski zanati i toplo domaćinsko druženje i ove godine su okupili meštane Omoljice i njihove brojne goste. Trinaesta po redu manifestacija „Omoljačka cipovka“, u organizaciji Udruženja žena „Omoljčanke“, uspešno je otvorila ovogodišnje, takođe 13. izdanje popularnih „Porodičnih dana“.

Na bogato ukrašenim štandovima posetioci su imali priliku da uživaju u autentičnim rukotvorinama, ali i da probaju čuvenu cipovku i druge banatske kulinarske specijalitete od testa. Da se kulturna baština ovog kraja verno čuva najbolje svedoči sve veći broj gostujućih udruženja koja svake godine pružaju podršku ovoj lokalnoj svetkovini.

Među dragim gostima ove godine našle su se članice Udruženja žena „Dolovke“. Katica Smiljković iz ovog udruženja istakla je da su u Omoljicu došle kako bi predstavile svoj rad, ali i razmenile dragocena iskustva sa lokalnim domaćicama.

Pored njih, manifestaciju je uveličalo i Udruženje žena „Neolit“ iz Starčeva. Predsednica ovog udruženja, Ljiljana Zarić, naglasila je da ovakvi susreti imaju dublju ulogu od same prezentacije. Prema njenim rečima, ovo je idealan način da se povežu žene iz različitih mesta i zajedničkim snagama doprinesu očuvanju starih običaja.

„Omoljačka cipovka“ je tako još jednom potvrdila pravilo da tradicija istinski živi samo onda kada se prenosi na mlađe, deli sa prijateljima i zajedno slavi.

Manifestacija „Porodični dani“ u Omoljici trajaće sve do 20. avgusta. Iza celokupne organizacije ovog bogatog letnjeg programa stoje Mesna zajednica „Omoljica“ i Dom kulture „Vuk Karadžić“, uz svesrdnu podršku JKP „Omoljica“, Udruženja žena „Omoljčanke“ i Grada Pančeva.

(Pančevac/RTV Pančevo)