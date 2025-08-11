Ovih pet suplemenata nikako ne treba da pijete uz kafu

Za mnoge ljude dan ne može da počne bez šoljice kafe i doze vitamina.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može imati negativne posledice. Kako piše Daily Mail, konzumacija određenih suplemenata zajedno sa kafom može značajno smanjiti njihovu efikasnost, jer telo ne uspeva pravilno da apsorbuje sve hranljive materije.

Zašto kafa ometa apsorpciju vitamina i minerala?

Glavni problem su jedinjenja u kafi – kofein i polifenoli. Oni su zaslužni za ukus kafe, ali imaju i diuretički efekat, što znači da podstiču izlučivanje tečnosti iz tela.

Farmaceut dr Filip Ngo objašnjava da kofein može usporiti apsorpciju gvožđa i uticati na druge hranljive materije upravo zbog tog efekta pojačanog mokrenja. Vitamini koji su rastvorljivi u vodi, poput vitamina B, mogu se izbaciti iz tela urinom pre nego što ih ono uspe iskoristiti. Osim toga, tanini iz kafe vezuju se za minerale i sprečavaju njihovu pravilnu apsorpciju.

Zbog toga lekari preporučuju da se sa uzimanjem suplemenata sačeka najmanje sat vremena nakon šoljice kafe.

Koji vitamini i minerali su najugroženiji?

Vitamin D

Vitamin D je važan za zdravlje kostiju, mišića i imunitet, a neka istraživanja pokazuju da može smanjiti rizik od demencije. Ipak, kofein smanjuje broj receptora za vitamin D u ćelijama, što otežava njegovu apsorpciju.

Farmaceutkinja dr Eliz Kim objašnjava da kofein može smanjiti efikasnost vitamina D. Nedostatak ovog vitamina povezuje se sa smanjenjem gustine kostiju, bolovima u mišićima i većim rizikom od osteoporoze.

Kalcijum

Kalcijum je ključan za zdravlje kostiju, rad srca i mozga. Međutim, zbog delovanja kofeina koji podstiče mokrenje, telo ga izlučuje u većim količinama. To može smanjiti količinu kalcijuma koju telo apsorbuje iz suplemenata.

Nedostatak kalcijuma može izazvati grčeve, umor i slabljenje kostiju. Dr Kim preporučuje da se suplementi kalcijuma uzimaju najmanje dva sata nakon kafe. Dodavanje mleka u kafu može donekle ublažiti gubitak, ali ne u potpunosti.

Gvožđe

Suplementi gvožđa često se koriste za lečenje anemije, smanjenje umora i jačanje imuniteta. Međutim, tanini iz kafe vezuju se za gvožđe i znatno smanjuju njegovu iskoristivost.

Studija objavljena u časopisu American Journal of Hematology pokazala je da se apsorpcija gvožđa smanjuje za čak 54% ako se uzima zajedno sa kafom. Dr Bo Vang, specijalista interne medicine, savetuje da se gvožđe uzima sa hranom bogatom vitaminom C, poput agruma – a ne sa kafom.

Magnezijum

Magnezijum je važan za funkciju nerava i mišića, regulaciju šećera u krvi i kvalitetan san. Kofein, kao i kod kalcijuma, podstiče njegovo izlučivanje iz tela.

Dr Kim pojašnjava da kofein povećava gubitak i kalcijuma i magnezijuma mokrenjem. Osim toga, materije iz kafe poput tanina i fitata mogu se vezati za magnezijum i dodatno smanjiti njegovu apsorpciju u digestivnom traktu.

Vitamini B grupe

Vitamini B1, B2, B7, B9 i B12 ključni su za proizvodnju energije i zdravlje nervnog sistema. Budući da su rastvorljivi u vodi, lako se izlučuju iz tela – posebno pod uticajem kofeina.

Dr Vang upozorava da iako kofein ima blago diuretičko dejstvo, u velikim količinama može povećati gubitak vitamina B. On savetuje da se vitamini ne uzimaju uz kafu ili čaj, već da se sačeka bar sat vremena.

