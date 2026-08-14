Sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

FK Glogonj protiv Hajduka iz Beške danas igra generalnu probu
Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša od 29 do 33 stepena.
10:30
15.08.2026
Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša od 29 do 33 stepena.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni.
Na jugu Banata i u Pomoravlju umeren i jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša od 29 do 33 stepena.
U Beogradu danas pretežno sunčano i prosečno toplo, posle podne uz malu do umerenu oblačnost.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 stepeni do 19, a najviša oko 32 stepena.
U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedeljak u košavskom području vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija nepovolјno utiče na sve hronične bolesnike i osetlјive osobe. Mogući su umor, pospanost i glavobolјa.
(Pančevac)