Sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša od 29 do 33 stepena.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni.

Na jugu Banata i u Pomoravlju umeren i jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša od 29 do 33 stepena.

U Beogradu danas pretežno sunčano i prosečno toplo, posle podne uz malu do umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 stepeni do 19, a najviša oko 32 stepena.

U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedeljak u košavskom području vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.

Biometeorološka prognoza Biometeorološka situacija nepovolјno utiče na sve hronične bolesnike i osetlјive osobe. Mogući su umor, pospanost i glavobolјa.

(Pančevac)