Sveštenik Pal Semeredi: Biti uz ljude onda kada im je najpotrebnije

Nedeljom se u katoličkoj crkvi Sveti Vendelin u Ivanovu okupljaju

vernici različitih generacija, a nakon zvona i molitve, ostaje vreme za razgovor, dogovor ili jednostavno srdačan pozdrav.

Upravo u tome, smatra tamošnji sveštenik Pal Semeredi, leži smisao njegove službe – biti uz ljude onda kada im je najpotrebnije.

Pal Semeredi, koji je rođen u Padeju, u Severnom Banatu, već sedam godina službuje na području Južnog Banata.

Živi u Skorenovcu, a njegova parohijska služba obuhvata više mesta – Skorenovac, Kovin, Gaj i Ivanovo.

Zbog toga su putovanja i pažljivo isplaniran raspored sastavni deo svakodnevice.

– Svake nedelje sam u Ivanovu, a nekada i više puta. Kada su sahrane, krštenja, venčanja ili mise za pokojne, desi se da tokom jedne sedmice ovde budem i pet puta. Rado dolazim, jer to govori da među ljudima postoje vera i

želja da se mole za svoje najbliže – kaže Semeredi.

Njegov dan često počinje već u ranim jutarnjim satima, a neretko istog dana služi svetu misu u nekoliko mesta.

Uprkos velikom broju obaveza, kaže da svaki susret s vernicima doživljava kao deo svog poziva.

– Sveštenik mora da služi narodu iz srca. Kada vidim da ljudi žele razgovor, savet ili molitvu, trudim se da uvek pronađem vreme za njih. To je deo mog poziva i odgovornosti – ističe sveštenik.

Katoličku zajednicu u Ivanovu uglavnom čine Mađari i banatski Bugari Palćeni, ali su vrata Crkve Svetog Vendelina otvorena svima.

Tokom godine na bogosluženja dolaze i vernici iz drugih mesta, pa čak i iz inostranstva, posebno kada se služe mise za pokoj njihovih najmilijih.

Jedna od posebnosti ove zajednice jeste višejezična liturgija.

Sveta misa služi se na hrvatskom, mađarskom i palćenskom jeziku, a jezici se

smenjuju kako bi svi vernici mogli da prate bogosluženje na svom maternjem.

Crkveno pevanje takođe čuva bogatu tradiciju ovog kraja i doprinosi posebnoj atmosferi tokom službe.

– Nastojimo da se svi osećaju kao deo iste zajednice. Jezik je važan deo identiteta, ali vera nas okuplja i povezuje – objašnjava Semeredi.

Svaka propoved oslanja se na liturgijska čitanja i praznik koji se obeležava.

Ovoga puta vernicima je govorio o tome da čovek tokom čitavog života treba da teži dobru, veri i zajedništvu kako bi bio dostojan večnog života.

Po završetku mise crkva se ne prazni odmah, već vernici prilaze

svešteniku, razgovaraju s njim, dogovaraju se o narednim obredima ili

jednostavno razmene nekoliko toplih reči.

Kako kaže Semeredi, ti susreti jednako su važni kao i sama služba.

Iako je zadovoljan odzivom vernika, smatra da prostora za povećanje uvek ima.

– Voleo bih da nas bude još više. U Ivanovu ima katolika koji bi mogli češće da dolaze na svetu misu. Crkva je otvorena za svakoga i uvek ima mesta za još jedno srce koje traži mir i zajedništvo – poručuje sveštenik Pal Semeredi.

(Pančevac/J. Filipović)

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