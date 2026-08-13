Menja se zakon Svoj na svome: Jeftinije za kuće, stanovi odmah u katastar

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se, između ostalog, menja način obračuna naknade za porodične stambene objekte veće od 400 kvadrata.

Prema predloženim izmenama, za stambene objekte površine do 400 m² naknada će se obračunavati po postojećem modelu, dok će se za objekte veće od 400 m² naknada u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta plaćati samo za svaki kvadratni metar iznad 400 m², piše eKapija.

Kako je navedeno u obrazloženju, cilj izmene je da se vlasnici velikih porodičnih kuća, naročito u seoskim sredinama, ne izjednačavaju sa vlasnicima komercijalnih objekata.

Reč je, kako se navodi, često o višegeneracijskim porodičnim kućama koje nisu namenjene tržištu ili obavljanju privredne delatnosti.

Izmene i za upis stanova i posebnih delova objekata

Predlogom se dodatno precizira postupak evidentiranja i upisa posebnih delova objekata. Za upis stambenih i stambeno-poslovnih zgrada moći će da se koristi i specifikacija posebnih delova objekata, osim elaborata geodetskih radova i skice neevidentiranih posebnih delova.

Specifikaciju će moći da izrađuju inženjeri arhitektonske i građevinske struke, dok će elaborat geodetskih radova i skicu neevidentiranih posebnih delova moći da izrađuju inženjeri arhitektonske, građevinske i geodetske struke.

Ministar će propisati izgled i sadržinu specifikacije posebnih delova objekta, kao i izveštaja o zatečenom stanju.

Predviđeno je i da, kada investitor stambene ili stambeno-poslovne zgrade nije poznat ili nije dostupan, prijavu za upis može da podnese lice koje ima pravni interes, kao i upravnik ili profesionalni upravnik stambene zajednice.

Stanovi mogu biti upisani i ako investitor nije platio naknadu

Jedna od predloženih izmena odnosi se i na situaciju kada poznati i dostupan investitor ne plati propisanu naknadu.

U tom slučaju Agencija može izdati potvrdu o upisu prava svojine na zgradi uz zabeležbu da naknada nije plaćena, dok vlasnici stanova mogu dobiti potvrdu za upis svojine na svojim stanovima bez plaćanja naknade.

Predviđeno je, međutim, da vlasnici stanova mogu sami platiti naknadu umesto investitora, čime bi se zabeležba da naknada nije plaćena izbrisala.

Ako investitor ne izmiri obavezu, Agencija će spise predmeta dostavljati Državnom pravobranilaštvu radi prinudne naplate potraživanja u korist Republike Srbije. Ukoliko posebni delovi još nisu prometovani, na njima se upisuje i zabrana raspolaganja do izmirenja obaveze.

Do 500 m² bez naknade za određene objekte

Predlog zadržava i pravilo prema kojem se za magacine, skladišne, ekonomske i pomoćne objekte i proizvodne pogone površine do 500 m² ne plaća naknada.

Za površinu veću od 500 m² plaćaće se 10 evra za svaki naredni kvadratni metar.

Naknada se i dalje ne plaća za objekte javne namene u javnoj svojini, kao ni za objekte koji se upisuju u korist Republike Srbije.

Predviđena su i oslobođenja za vlasnike porodičnih stambenih objekata ili stanova koji ih koriste za stanovanje, a koji su osobe sa invaliditetom, borci, porodice sa troje i više dece, samohrani roditelji ili korisnici socijalne pomoći.

Lakši završetak ranije evidentiranih objekata

Predlog uvodi i proceduru za završetak izgradnje objekata i posebnih delova koji su već evidentirani i upisani, a završeni su u konstruktivnom smislu, ali nemaju završene unutrašnje instalacije, stolariju ili fasadu.

Za njih će moći da se pribavi rešenje iz Zakona o planiranju i izgradnji, uz dostavljanje izveštaja o zatečenom stanju objekta. Taj izveštaj treba da utvrdi vrstu i obim radova potrebnih za obezbeđivanje stabilnosti objekta, zaštite od požara, bezbednosti korišćenja i zaštite života i zdravlja ljudi.

Izveštaj će, između ostalog, sadržati elaborat geodetskih radova, snimak izvedenog stanja, izjavu odgovornog projektanta ili izvođača o nosivosti i stabilnosti objekta, popis potrebnih radova i izjavu vlasnika da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta.

Svi započeti postupci nastavljaju se po novim pravilima

Predloženo je da se postupci koji do stupanja na snagu izmena nisu okončani završe po novim odredbama.

Takođe, objekti koji su ranije upisani po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole iz 2013. godine, a za koje nije podneta prijava po novom zakonu, biće izjednačeni u pravima i obavezama sa objektima evidentiranim i upisanim po aktuelnom zakonu.

Za njih neće postojati obaveza plaćanja naknade za doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, dok će se upisana zabrana raspolaganja zbog neplaćenog doprinosa brisati.

Predlogom je predviđeno da zakon stupi na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Vlada u obrazloženju navodi da izmene ne menjaju osnovne ciljeve i koncepciju zakona, već predstavljaju odgovor na probleme uočene tokom njegove primene, nakon gotovo godinu dana postupanja nadležnih organa i obrade velikog broja predmeta.

(ekapija)