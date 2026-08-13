Deliblatska peščara: Uspostavljen protivpožarni koridor

Na području Deliblatske peščare izvedene su obimne protivpožarne mere kako bi se požar izolovao i zaštitila naselja. U akciji je angažovano 29 buldožera koji su izgradili 50 kilometara protivpožarnih pruga širine između 50 i 70 metara. Ove pruge predstavljaju svojevrsni „oklop“ – liniju odbrane koja sprečava širenje vatre i obezbeđuje sigurnost stanovništva.

Radovi se nastavljaju i trenutno je u toku izgradnja još 20 kilometara pruga, čime će se dodatno ojačati zaštita. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, dobrovoljna vatrogasna društva, Vojska Srbije, kao i zaposleni iz JP „Vojvodinašume“, pokazujući zajedničku snagu i koordinaciju u borbi protiv vatrene stihije.

Ovaj poduhvat jasno pokazuje koliko je važna saradnja svih službi i institucija u očuvanju prirodnih resursa i bezbednosti lokalnih zajednica.

Na požarištu su organizovana dežurstva tokom 24 časa, tako da vatra, koju vetar podstiče, brzo biva ugašena.

(Pančevac/S.L)