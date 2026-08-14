Napravljen savremeni ponton na Tamišu

Sredstvima iz gradskog budžeta, u donjem delu toka reke kod Tamiš kapije, postavljen je moderan ponton koji će olakšati treninge članovima Sportskog kluba „Sportiko“, ali i svim građanima koji uživaju u veslanju. Zamenik gradonačelnika Pančeva Predrag Stojadinov istakao je značaj ovog ulaganja i unapređenja uslova za bavljenje sportovima na vodi.

Ova investicija rešava dugogodišnji problem pristupa vodi i otvara potpuno novo poglavlje za razvoj sportsko-rekreativnog turizma na Tamišu., izjavio je Predrag Stojadinov- zamenik gradonačelnika Pančeva za RTV Pančevo.

Veliki ponton namenjen kajakašima, veslačima i građanima, postavljen kod Tamiš kapije, predstavlja novo mesto okupljanja pančevačkih sportista i ljubitelja sportova na vodi. Novi pristan unaprediće uslove za treninge i rekreaciju i doprineti razvoju sportova na vodi u Pančevu, rekao je Ivan Milvojević- predsednik Sportskog kluba „Sportiko“.

Pančevo nastavlja da ulaže u sport, rekreaciju i unapređenje uslova za svoje građane. Novi sadržaji na pančevačkom keju dodatno će obogatiti sportski život grada i omogućiti još više prostora za aktivan boravak i bavljenje sportovima na vodi.

(Pančevac)