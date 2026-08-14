Veliki upeh na terenu: Lokalizovan požar u Deliblatskoj peščari

Nakon višednevnog, danonoćnog rada stotina operativaca na terenu, katastrofalni požar na području Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara konačno je lokalizovan. Širenje vatrene stihije je uspešno zaustavljeno, a sve službe su odmah otpočele intenzivne aktivnosti na sanaciji požarišta i sprečavanju ponovnog izbijanja plamena, kako bi se trajno osigurala bezbednost svih okolnih naselja.

Ključni faktor u lokalizaciji ovog ogromnog požara bila je upotreba teške mehanizacije. Do sada je čak 29 građevinskih buldožera prokrčilo i izgradilo oko 50 kilometara protivpožarnih pruga, čija širina iznosi od 50 do 70 metara.

Kako bi se potpuno osigurala linija odbrane, građevinske mašine trenutno rade na probijanju dodatnih 20 kilometara ovog zaštitnog koridora kroz nepristupačan šumski teren.

Bez obzira na to što je plamen ukroćen, opasnost i dalje postoji. Zbog nepredvidivih udara vetra koji mogu momentalno da aktiviraju tinjajući žar, na celom požarištu su organizovana stalna dežurstva 24 časa dnevno. Cilj ovih stalnih osmatračnica jeste da se svako eventualno ponovno aktiviranje vatre pravovremeno uoči i hitno ugasi u samom korenu.

U ovoj nezapamćenoj, masovnoj akciji zaštite prirodnog bogatstva Srbije zajednički učestvuju profesionalni vatrogasci-spasioci MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojska Srbije i zaposleni u JP „Vojvodinašume“. Iako je najteži talas prošao, borba na terenu i dalje traje kroz neprekidan stručni nadzor i maksimalno angažovanje svih državnih i lokalnih službi.

(Pančevac/S.L)