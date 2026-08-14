Odložen doček moštiju Svetog Nektarija u Glogonju za 16. avgust

GLOGONJ – Svečani doček moštiju Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca u selu Glogonj odložen je za nedelju, 16. avgust, umesto prvobitno planiranog petka, saopšteno je iz Eparhije rumunske pravoslavne crkve u Banatu.

Prema najnovijim informacijama, verni narod će moći da dočeka mošti velikog svetitelja i iscelitelja u 9 časova ujutru, kada će biti upriličen svečani prijem.

Svetinja će boraviti u hramu u Glogonju sve do 23. avgusta 2026. godine, pružajući vernicima priliku da se poklone, celivaju mošti i upute molitve za zdravlje, utehu i blagoslov. Ovaj istorijski događaj za vernike u Banatu organizuje se sa blagoslovom Episkopa Jeronima.



Sveti Nektarije Eginski širom pravoslavnog sveta važi za velikog ugodnika Božijeg, zaštitnika obolelih i utešitelja ožalošćenih, zbog čega se tokom predstojećih dana u Glogonju očekuje dolazak velikog broja hodočasnika iz celog regiona.

(Pančevac/S.Lakić)