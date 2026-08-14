BUDI buvljak u Pančevu: Vreme je za „đoranje”, dečiju trampu i veliku zabavu na platou

PANČEVO – U okviru poznatog BUDI festivala i Letnjeg programa, u sredu, 19. avgusta u 19 časova, na Platou Kulturnog centra Pančeva biće održan prvi „BUDI buvljak za decu”. Pod sloganom „Zameni, trampi, obrni, okreni!”, ova jedinstvena manifestacija pružiće priliku najmlađima da uđu u svet trgovine i zabave.

Organizatori pozivaju sve klince, roditelje, bake, deke i male kolekcionare da se pridruže ovoj nesvakidašnjoj akciji. Cilj je da se kroz igru i druženje podstakne kreativnost, ali i ekološka svest o ponovnoj upotrebi starih stvari.

Donesi staro – odnesi novo!

Na ovom buvljaku važi posebno pravilo: doneseš staro, a odneseš novo. Mališani i njihovi pratioci mogu poneti sve ono što im više nije potrebno, a što bi nekom drugom donelo radost:

Igračke, figurice i društvene igre

Knjige, stripove i stare časopise

Garderobu, šnalice i modne detalje

Sopstvene crteže i rukotvorine

Domaće kolače, limunadu ili oranžadu

„Spremite se za pravo malo buvljačko ludilo, cenkanje, druženje i dobru žurku! Na BUDI buvljaku sve može da se trampi, zameni, proda ili pronađe. Možda baš neko vaše zaboravljeno blago postane nečija nova omiljena stvar”, poručuju iz organizacije.

Manifestacija je otvorenog tipa i idealna je prilika da pančevački mališani provedu toplo avgustovsko veče na otvorenom, učeći se komunikaciji i pregovaranju kroz zabavnu trampu sa vršnjacima.