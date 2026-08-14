Kokar: Pokrajina ulaže u kvalitetniji život u Beloj Crkvi

Predsednica opštine Tatjana Кokar i predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić obišli su radove na asfaltiranju kolovoza u ulici Save Munćana od raskrsnice sa Partizanskom ulicom.

Značajan projekat revitalizacije 7 ulica u Beloj Crkvi realizuje se kao ispunjenje obećanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom prošlogodišnje posete opštini Bela Crkva, a investiciju finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Projekat revitalizacije i rehabilitacije kolovoza u Svetosavskoj, Save Munćana, Miletićevoj, Jovana Popovića, Karađorđevoj, Masarikovoj i Lole Ribara predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u opštini Bela Crkva u 2026. godini.

Predsednica opštine Bela Crkva, Tatjana Kokar, istakla je važnost ovih radova:

„Ovo je veoma bitan projekat, kako za naše sugrađane, tako i za turiste koji posećuju Belu Crkvu. Mi na ovaj način osluškujemo potrebe naših sugrađana i trudimo se da uz pomoć relevantnih institucija, realizujemo sve ono što je neophodno za njihov što kvalitetniji život. Sa Pokrajinskom vladom imamo veoma dobru saradnju, oni su u prethodnom periodu, osim ovog projekta, finansirali i kompletnu rekonstrukciju Glavne ulice, izgradnju vodovodne mreže u zapadnom delu Bele Crkve, čišćenje HMO kanala, kao i različite manifestacije i aktovnosti u oblasti turizma i zaštite životne sredine. Trudićemo se da i u budućnosti nastavimo sa ovakvim ulaganjima, jer svaki realizovani projekat omogućava našim sugrađanima kvalitetniji život“ – rekla je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Teške građevinske mašine proteklog meseca intezivno su radile na uklanjanju postojećeg, dotrajalog asfaltnog kolovoza i pripremi podloge, a istovremeno se postavlja i noseći sloj asflata.

Prema planiranoj dinamci radova uskoro sledi postavljanje završnog sloja asfalta čime se ovaj značajan infrastrukturni projekat privodi kraju.

Rekonstrukcija i asfaltiranje kolovoza značajno će olakšati svakodnevno kretanje svih učesnika u saobraćaju, a obnova kritičnih deonica direktno utiče na povećanje bezbednosti pešaka i vozača.

Radovi se izvode u okviru sveobuhvatnog plana obnove lokalnih ulica, a lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjima u komunalnu i putnu infrastrukturu širom opštine.