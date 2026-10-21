Planirana isključenja u Beloj Crkvi 23. oktobra

Prema saopštenju preduzeća „Elektrodistribucija Srbije“ u petak 23. oktobra od 8 do 14 časova doći će do privremene obustave snabdevanja električnom energijom na sledećim lokacijama:

Jagodara

Branka Radičevića od Banatske do brojeva 100 i 104

Lele Radulj od Prizrenske do Katoličkog groblja

Dunavska od Lele Radulj do Banatske

Banatska od Branka Radičeviža do Prizrenske

Prizrenska od Banatske ka većim brojevima

Soliteri u Vojvođanskih Brigada A, B, C i D

Soliteri u Žarka Zlatara 2, 4 i 6

Njegoševa od 1. Oktobra do Jovana Popovića

Žarka Zlatara od Njegoševe do Živice Mitrovića

Do isključenja će doći usled radova na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Iz „Elektrodistribucije Srbije“ saopštavaju i da će u slučaju ranijeg završetka radova snabdevanje strujom biti nastavljeno pre planiranog vremena. U slučaju vremenskih nepogoda, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni.

(BC Info)