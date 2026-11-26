IZAŠAO „PANČEVAC”: Na trafike po lokalni list!
21:04
26.11.2026
Stručni tim Gerontološkog centra Pančevo doneo je odluku o novom režimu poseta korisnicima ove ustanove, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, preporukama resornog ministarstva i mišljenjem Zavoda za javno zdravlje.
Iz Gerontološkog centra apeluju na sve posetioce da se pridržavaju utvrđenog rasporeda, kao i da poštuju vreme predviđeno za negu i presvlačenje korisnika, te da napuste sobu ukoliko se zateknu u takvoj situaciji.
(Pančevac)
19:32
26.11.2026
12:30
26.11.2026
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