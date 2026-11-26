Stručni tim Gerontološkog centra Pančevo doneo je odluku o novom režimu poseta korisnicima ove ustanove, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, preporukama resornog ministarstva i mišljenjem Zavoda za javno zdravlje.

Prema odluci usvojenoj na vanrednom sastanku održanom 25. novembra, posete korisnicima ubuduće će se odvijati u dva dnevna termina:

pre podne: od 11 do 13 časova,

posle podne: od 17 do 19 časova.

Iz Gerontološkog centra apeluju na sve posetioce da se pridržavaju utvrđenog rasporeda, kao i da poštuju vreme predviđeno za negu i presvlačenje korisnika, te da napuste sobu ukoliko se zateknu u takvoj situaciji.

(Pančevac)