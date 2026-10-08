Brzi voz Budimpešta–Beograd kreće u decembru: Uspešno završen ključni bezbednosni test

Međunarodni putnički saobraćaj na brzoj pruzi Budimpešta–Beograd mogao bi da počne već u decembru, nakon što je uspešno završeno ispitivanje ključnog ETCS sistema za kontrolu i nadzor vozova na mađarskoj deonici. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi potvrdio je da se projekat bliži tehničkom završetku.

„Nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema ETCS za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika“, naveo je Vitezi i dodao da je pravilno funkcionisanje ovog sistema osnovni preduslov za početak putničkog saobraćaja.

Kao prvi korak, unutrašnji putnički saobraćaj unutar Mađarske krenuće u drugoj polovini oktobra, nakon čega sledi dvomesečno garantno regulisanje geometrije koloseka kako bi pruga dugoročno podržala brzine od 160 kilometara na sat.

„Ako i unutrašnji putnički saobraćaj tokom prvih nedelja bude funkcionisao bez problema, u decembru bi mogao da usledi sledeći korak: potpuno iskorišćavanje mogućnosti saobraćaja brzinom od 160 kilometara na sat i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja između Budimpešte i Beograda“, najavio je mađarski ministar.

Vitezi je na kraju poručio da bezbednost ostaje apsolutni prioritet za obe strane.

„Putnicima ćemo dozvoliti da koriste ovu prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Od toga nećemo odstupiti“, podvukao je Vitezi.

(Agencije)