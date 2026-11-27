Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu koga će se 27. decembra 2026. godine održati izbori za predsednika Republike, izložen je na uvid u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, sprat Ι, kancelarija br. 107.

Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana radi provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške dužni su da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku do 11. decembra 2026. godine u 24 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi grada Pančeva pismenim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra Ι br. 2-4 ili neposredno u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, I sprat, kancelarija br. 107, tel. 013/308-820 ili putem Portala eUprava: https://euprava.gov.rs.

Od proglašenja predloga kandidata za predsednika Republike pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac predloga kandidata za predsednika Republike ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Nakon zaključenja biračkog spiska, u periodu od 12. decembra do 23. decembra 2026. godine u 24 časa, (odnosno najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora), građani mogu podneti zahtev za promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, neposredno ili preko Gradske uprave grada Pančeva, prema mestu prebivališta.

Između glasanja i ponovljenog glasanja na izborima za predsednika Republike, građani mogu od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zahtevati da donese rešenje na kome se zasniva izmena u biračkom spisku, najkasnije 48 sati pre dana ponovljenog glasanja.

Zahtev za upis podatka da će birač na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja) podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi na čijoj teritoriji birač ima prijavljeno boravište, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 5. decembra 2026. godine u 24 časa.

Nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora, birač koji je već upisan u Jedinstveni birački spisak, a koji prijavi prebivalište na teritoriji grada Pančeva, upisuje se u deo biračkog spiska za područje grada Pančeva ako će najkasnije na dan izbora isteći šest meseci od dana prijave prebivališta na teritoriji grada Pančeva. Ako na dan izbora ne ističe šest meseci od dana prijave prebivališta na teritoriji grada Pančeva, birač se ne upisuje u deo biračkog spiska za područje grada Pančeva, već ostvaruje biračko pravo prema mestu prebivališta koje je imao pre promene prebivališta.

Elektronski uvid i provera podataka u Jedinstvenom biračkom spisku mogu se izvršiti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na adresi: https://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte.

(Pančevac)