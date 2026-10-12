AMSU Fanatik Pančevo slavi titulu i 8. rođendan

PANČEVO – Iza Auto Moto Sportskog Udruženja Fanatik Pančevo je sezona za pamćenje koja je krunisana titulom šampiona. Put do samog vrha bio je pun izazova, žestoke konkurencije u svim klasama i borbe kako na samom asfaltu, tako i van njega, ali je tim još jednom dokazao da mu je mesto na pobedničkom postolju.

Ključ uspeha ove godine leži u osveženju tima. Početkom sezone ekipa je pojačana sjajnim momcima i devojkama iz Rusije, koji sada žive i rade u Srbiji. Spoj domaće strasti i novog timskog duha rezultirao je stalnim širenjem ekipe, dok su se pauze između trka maksimalno koristile za naporne treninge na stazama i naprednim simulatorima.

Ipak, dominacija udruženja iz Pančeva privukla je veliku pažnju, pa se tim tokom sezone suočavao i sa čestim tumačenjima pravilnika na svoju štetu. Uprkos tome, stoprocentan učanak od sedam pobeda u sedam trka domaćeg prvenstva, uz sjajne nastupe u regionu i učešće na Evropskom prvenstvu u Austriji, pokazali su apsolutnu nadmoć na stazi.

Zvanični kraj šampionata nije doneo odmor. U timu već vlada atmosfera kao da nova sezona počinje sutra – privode se kraju stari projekti i počinju prva testiranja. Veliko slavlje povodom osvajanja titule i osmog rođendana kluba zakazano je za kraj ovog meseca na stazi Nacionalne vozačke akademije (NAVAK).

(Pančevac/S.L)