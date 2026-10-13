Sanja Patalov Stojadinović: Pančevo briše barijere za slepe

PANČEVO – Obeležavanje Dana belog štapa je prilika da se podsetimo na značaj samostalnosti, dostojanstva i ravnopravnog učešća slepih i slabovidih osoba u svim oblastima života, poručila je Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća Grada Pančeva zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Osvrćući se na ulogu lokalne samouprave u stvaranju ravnopravnih uslova za sve, Patalov Stojadinović je naglasila važnost sistemske podrške i uklanjanja prepreka.

„Kao članica Gradskog veća Grada Pančeva, smatram da je naša odgovornost da kontinuirano radimo na stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg okruženja u kojem će svaka osoba imati jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, kretanje i aktivno učešće u zajednici. Beli štap nije samo pomagalo za samostalno kretanje već i simbol nezavisnosti, sigurnosti i prava na slobodno kretanje“, istakla je većnica.

Ona je dodala da je ključ uspeha u zajedničkom radu i podizanju svesti celokupnog društva o potrebama osoba sa oštećenim vidom.

„Upravo iz tog razloga je važno da zajedno uklanjamo arhitektonske i društvene barijere, razvijamo svest o potrebama slepih i slabovidih osoba i pružamo podršku njihovom punom uključivanju u društvo. Grad Pančevo će nastaviti da pruža podršku Savezu slepih, kao i svim drugim udruženjima koja rade sa osetljivim kategorijama stanovništva, jer je naš cilj da se u Pančevu poštuju različitosti, da se prepreke uklanjaju, a dostojanstvo i prava svakog čoveka štite svakoga dana, a ne samo na datume koje obeležavamo“, zaključila je Sanja Patalov Stojadinović.

Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije – Pančevo je, povodom Međunarodnog dana slepih, tradicionalnom, simboličnom šetnjom još jednom skrenula pažnju javnosti na prava i svakodnevne izazove ovih građana.

Manifestacija je započela okupljanjem članova i prijatelja organizacije u njihovim zvaničnim prostorijama. Učesnici su potom krenuli u šetnju centralnim gradskim jezgro – rutom kroz ulice Žarka Zrenjanina i Vojvode Radomira Putnika, prošavši pored Kulturnog centra i kroz Gradski park sve do zgrade Gradske uprave Pančeva, nakon čega je usledio povratak i tradicionalno druženje u prostorijama Saveza.

Ovaj događaj još jednom je poslužio kao važan podsetnik javnosti da izgradnja inkluzivnog društva direktno zavisi od pristupačnosti javnih prostora, solidarnosti i uklanjanja saobraćajnih barijera, kako bi slepe i slabovide osobe imale mogućnost za potpuno samostalan život.

(Pančevac/S.L)

Beli štap je sloboda: Slepi i slabovidi prošetali Pančevom