Krem da le krem džeza u Pančevu

Uredništvo festivala uspelo je ove godine, i pored uobičajnog „nedostatka sredstava”, da s turneja u regionu skine vrlo, vrlo značajne džez stvaraoce i da ih dovede u Pančevo. Napravljen je vrlo, vrlo inspirativan miks raznovrsnih stilova džez interpretacija, s raznih delova planete. Tu će biti, na primer, jedan Italijan, koji džezu daje dah zvuka rodne Sicilije, zatim jedan dobitnik „Gremija”, legenda svetske džez scene, pa Kubanac s ritmovima svoje zemlje, pa Amerikanci sa soulom i gospelom, Poljaci kao predstavnici džeza Evrope, američki bend koji slavi 100 godina rođenja Koltrejna, a neće izostati ni jedan srpski sastav. Svake večeri, od 28. do 31. oktobra, biće po dva koncerta a zatim i džem sešn u foajeu Kulturnog centra, za svega 500 dinara. Ovom prilikom predstavljamo izvođače koji nastupaju prvo veče.

Festival u četvrtak, 29. oktobra, u 20 časova otvara italijanski alt saksofonista Frančesko Kafizo (Francesco Cafiso) uz pratnju Maura Skjavonea (Mauro Schiavone) na klaviru. Već kao 14-godišnjak Kafizo je početkom dvehiljaditih bio proglašen za čudo od deteta. Nastupao je po najvećim evropskim festivalima, gostujući u septetu Vintona Marsalisa. Usledili su pozivi drugih umetnika, zatim solo nastupi, albumi, nagrade. Svirao je i proslavi inauguracije Baraka Obame. A posle dužeg odsustvovanja sa scene vratio se sa autorskim trostrukim albumom pod nazivom „3”. Ovo fascinatno delo ilustruje njegova razmišljanja o Siciliji i zvucima uz koje je rastao i po emociji podseća na radove Nina Rote i Enija Morikonea. Kafizo danas nastupa u raznim sastavima, a duo s Maurom Skjavoneom postoji od 2013. Njihov repertoar pretežno čine Kafizove kompozicije, koje reflektuju intimnu, emotivnu stranu njegovog umetničkog bića. Mauro Skjavone diplomirao je kompoziciju i klavir. Osvajao je nagrade kao pijanista, a onda se zainteresovao za džez i eksperimentalnu muziku. Snimio je sedam albuma kao lider ili kolider, te četiri s Frančeskom Kafizom.

Nakon njihovog nastupa, na scenu dvorane Kulturnog centra izaći će Trio Bila Frizela i gosti Luk Bergman i Tim Angulo (Bill Frisell Trio feat. Luke Bergman And Tim Angulo) iz SAD. Frizel svira na električnoj gitari, Bergman na električnom basu i Angulo je za bubnjevima. Frizel je jedan od stilski najraznovrsnijih muzičara današnjice, koji u džez uključuje brojne druge žanrove. Snimio je pedesetak albuma pod svojim imenom. Šest puta je nominovan za „Gremi”, a 2005. jedan je i dobio – za najbolji savremeni džez album „Unspeakable”. Na poslednjoj godišnjoj listi kritičara magazina „DownBeat” plasirao se na drugo mesto među gitaristima. Poslednji album „In My Dreams” objavio je ove godine u februaru, neposredno pred svoj 75. rođendan. Njegovi partneri na jesenjoj evropskoj turneji Luk Bergman i Tim Angulo iskusni su muzičari, koji već duže vreme sarađuju s Frizelom.

Sledeća dva dana, u petak i subotu, Kulturni centar ugostiće srpski sastav „Ejot” (Eyot), pa Trio Alfreda Rodrigeza (Alfredo Rodriguez Trio) s Kube, zatim trio koji čine pijanistkinja Silvi Kurvoazje (Sylvie Courvoisier), saksofonista i klarinetista Ned Rotenberg (Ned Rothenberg) i bubnjar Našit Vejts (Nasheet Waits), pa saksofonistu Ajzea Kolijera (Isaiah Collier) iz SAD koji će nam doneti omaž Koltrejnu.

(Pančevac / N. S.)

28. Pančevački džez festival zadovoljio probirljive ukuse