28. Pančevački džez festival zadovoljio probirljive ukuse

Ovogodišnji Pančevački džez festival se u tri dana (odvojenih danom žalosti posvećenom godini dana od stradanja ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici) dodatno ustoličio kao jedan od najeminentnijih u regionu te vrste.

Prema rečima mnogih, što posetialaca, što organizatora, minuli skup bio je jedan od najuspešnijih dosad.

Čast da otvori festival pripala je norveškom pijanisti i kompozitoru Tordu Gustavsonu, nakon kojeg je na scenu Kulturnog centra Pančeva izašao je kvartet Serbian All Stars, sastavljen od profesora sa Katedre za džez i popularnu muziku

Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Drugo veče festivala je obeleženo furioznim nastupom legendarnog kontrabasiste Dejva Holanda, kojem su društvo pravili saksofonista Jaleel Shaw i bubnjar Nasheet Waits.

Potom su Yuval Cohen i njegov kvartet iz Izraela predstavili program koji

otkriva novu estetiku savremenog džeza

Nastupima izuzetnog tria koji čine Danilo Perez, John Patitucci i Adam Cruz, kao i poljskog sastava „Siema Ziemia”, u nedelju, 2. novembra, spuštena je zavesa na 28. Pančevački džez festival.

I prema rečima urednika Kulturnog centra Pančeva Slobodana Tanasijevića, jednog od organizatora manifestacije, ovo je, po mnogima, jedan od najuspešnijih dosad.

– Dvorana Kulturnog centra Pančeva je bila popunjena do poslednjeg mesta sve tri festivalske večeri, koje su upriličene 30. i 31. oktobra, kao i 2. novembra. Za pojedine koncerte u okviru ovogodišnjeg programa tražena je karta više. Nakon svega, možemo se pohvaliti i širokim dijapozanom kvalitetnih izvedbi tokom sva tri festivalska dana, tokom kojik je održano ukupno šest koncerata domaćih i stranih izvođača. Ovi nastupi su sa sobom doneli širok raspon džez izraza – od klasičnih trija i solo nastupa do modernih fjužn eksperimenata i improvizacije – ističe Tanasijević.

(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

Pijanista Tord Gustavsen otvorio 28. Pančevački džez festival

Danas počinje 28. Pančevački džez festival