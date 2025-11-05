28. Pančevački džez festival zadovoljio probirljive ukuse

ZELENA APOTEKA: Koliko je zdrava bundeva
19:00
05.11.2025
Ovogodišnji Pančevački džez festival se u tri dana (odvojenih danom žalosti posvećenom godini dana od stradanja ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici) dodatno ustoličio kao jedan od najeminentnijih u regionu te vrste.
Prema rečima mnogih, što posetialaca, što organizatora, minuli skup bio je jedan od najuspešnijih dosad.
Čast da otvori festival pripala je norveškom pijanisti i kompozitoru Tordu Gustavsonu, nakon kojeg je na scenu Kulturnog centra Pančeva izašao je kvartet Serbian All Stars, sastavljen od profesora sa Katedre za džez i popularnu muziku
Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Drugo veče festivala je obeleženo furioznim nastupom legendarnog kontrabasiste Dejva Holanda, kojem su društvo pravili saksofonista Jaleel Shaw i bubnjar Nasheet Waits.
Potom su Yuval Cohen i njegov kvartet iz Izraela predstavili program koji
otkriva novu estetiku savremenog džeza
Nastupima izuzetnog tria koji čine Danilo Perez, John Patitucci i Adam Cruz, kao i poljskog sastava „Siema Ziemia”, u nedelju, 2. novembra, spuštena je zavesa na 28. Pančevački džez festival.
I prema rečima urednika Kulturnog centra Pančeva Slobodana Tanasijevića, jednog od organizatora manifestacije, ovo je, po mnogima, jedan od najuspešnijih dosad.
– Dvorana Kulturnog centra Pančeva je bila popunjena do poslednjeg mesta sve tri festivalske večeri, koje su upriličene 30. i 31. oktobra, kao i 2. novembra. Za pojedine koncerte u okviru ovogodišnjeg programa tražena je karta više. Nakon svega, možemo se pohvaliti i širokim dijapozanom kvalitetnih izvedbi tokom sva tri festivalska dana, tokom kojik je održano ukupno šest koncerata domaćih i stranih izvođača. Ovi nastupi su sa sobom doneli širok raspon džez izraza – od klasičnih trija i solo nastupa do modernih fjužn eksperimenata i improvizacije – ističe Tanasijević.
(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevca“)
(Pančevac/J. Filipović)
Pijanista Tord Gustavsen otvorio 28. Pančevački džez festival
Danas počinje 28. Pančevački džez festival