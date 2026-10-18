Biseri Banata: Sedam belocrkvanskih jezera privlači sve veći broj turista

BELA CRKVA – Iz Turističke organizacije Bela Crkva ponosno ističu da, poput rasutih bisera, Belocrkvanska jezera svojom lepotom mame sve više posetilaca, dok ih zbog specifičnih karakteristika s pravom nazivaju i „Bisernom ogrlicom Banata”.

Ova veštačka jezera nastala su još 1904. godine eksploatacijom šljunka za industrijske potrebe, a danas predstavljaju stub lokalnog privrednog i ekonomskog napretka.

Turistička ponuda uspešno se prilagođava različitim grupama posetilaca, pa se jezera komplementarno naslanjaju na urbani deo grada i ponudu Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”.

Najpopularnija među njima su Gradsko, Vračevgajsko, Šaransko i Šljunkara, koja su urbanizovana i idealna za porodični odmor i zabavu. Preostala tri jezera zadržala su divlji izgled, zbog čega su postala omiljeni raj za ronioce, strastvene pecaroše, ali i ljubitelje posmatranja ptica.

„Zbog sedam jezera Belu Crkvu zovu grad jezera. Ona se odlikuju stabilnim obalskim linijama i neznatnim kolebanjem nivoa vode. Svojim osobinama pogoduju razvoju rekreativnog, izletničkog, manifestacionog i sportskog turizma, a zbog bogatstva ribljeg fonda i ornitofaune imaju veliki potencijal za razvoj ribolovnog turizma i sve popularnijeg posmatranja ptica”, izjavila je v.d. direktora Turističke organizacije Bela Crkva Milena Živanović.

(Pančevac/Dnevnik)