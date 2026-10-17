Lovačko udruženje „Plandište“ među najboljima u Srbiji

PLANDIŠTE – Lovačko udruženje „Plandište“ ostvarilo je izuzetne rezultate tokom prethodnog perioda, potvrdivši visok kvalitet svojih strelaca na prestižnim takmičenjima u organizaciji Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog saveza Vojvodine. Ekipa, koju su činili Marko Drljača, Branko Drljača, David Vojnov, Nenad Vojnov i veteran Vlatko Cepera, uspešno je predstavljala Južni Banat na dve jake prvenstvene lige.

Na takmičenju Streljačke lige Lovačkog saveza Srbije, održanom u Osipaonici u konkurenciji 27 ekipa iz cele zemlje, tim iz Plandišta zauzeo je visoko četvrto mesto. Još veći uspeh usledio je na Streljačkoj ligi Lovačkog saveza Vojvodine, na strelištu „Kota 111“ u Gajdobri, gde su plandištanski lovci u ukupnom plasmanu osvojili treće mesto i okitili se bronzanim odličjem.

„Najveći uspeh je to što imamo kvalitetne strelce sa područja Južnog Banata, uz očekivanje da ćemo naredne godine ostvariti još bolje rezultate. Veliku zahvalnost dugujemo lovačkim savezima, kao i domaćinima strelišta ‘Luka’ i ‘Kota 111’ na odličnoj organizaciji takmičenja”, poručili su iz Lovačkog udruženja „Plandište“.

(Pančevac)