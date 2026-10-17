Lakše do škole: Pančevo regresira prevoz srednjoškolcima

PANČEVO – Grad Pančevo raspisao je zvaničan javni poziv za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada ili opštine za školsku 2026/2027. godinu. Ova lokalna mera ima za cilj da finansijski rastereti roditelje i olakša svakodnevno putovanje đaka do njihovih obrazovnih ustanova.

Zainteresovani srednjoškolci i njihovi roditelji zahtev mogu podneti na propisanom obrascu, koji se može preuzeti lično u kancelariji broj 209 Gradske uprave grada Pančeva ili elektronskim putem na zvaničnom sajtu grada (www.pancevo.rs). Javni poziv biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji grada.

Uz popunjen i potpisan zahtev, podnosioci su dužni da prilože sledeću dokumentaciju:

Potvrdu srednje škole o upisu i redovnom pohađanju nastave;

Izjavu da učenik nije korisnik smeštaja u učeničkom domu (mora biti overena kod javnog beležnika);

Popunjenu i potpisanu izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti;

Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu roditelja, zakonskog zastupnika ili samog učenika (ukoliko je poseduje).

Izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu od Policijske uprave Pančevo za učenike koji nemaju ličnu kartu, nadležni organi će pribavljati po službenoj dužnosti, osim ukoliko sam podnosilac ne odluči da ih dostavi radi ubrzanja procedure.

Tačan iznos regresiranja troškova prevoza utvrdiće gradonačelnik Pančeva posebnim aktom. Odobrena finansijska sredstva isplaćivaće se dva puta godišnje, odvojeno za svako polugodište, i to direktno na namenski račun otvoren na ime roditelja ili punoletnog učenika. Važna napomena za sve buduće korisnike jeste da se potvrda škole o upisu i pohađanju nastave mora dostaviti dva puta tokom školske godine – na samom početku i na startu drugog polugodišta.

Zahtevi se podnose lično u pomenutoj kancelariji 209 Gradske uprave ili putem pošte na adresu: Trg kralja Petra I 2–4, 26000 Pančevo, sa jasnom naznakom: „Prijava na javni poziv za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika, za školsku 2026/2027. godinu“.