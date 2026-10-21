45 umetnika na 56. Salonu umetnosti Pančeva

U utorak, 27. oktobra u 19 časova u Galeriji savremene umetnosti otvara se 56. Salon umetnosti Pančeva, koji je počeo kao Oktobarski salon 1971. godine. Tada je upriličen povodom Dana grada koji se obeležavao 6. oktobra, kada je Pančevo 1941. oslobođeno od nacista. Kada je datum Dana grada promenjen i premešten na 8. novembar, povodom oslobađanja Pančeva posle Prvog svetskog rata 1918, promenjen je i naziv – ali je suština ostala ista. Pančevački salon je otvoren za sve pančevačke umetnice i umetnike koji se prijave, a potom i zadovolje kvalitet. S manje ili više uspeha traje pet i po decenija. Nekada su traženi radovi na određene tema, a ove godine slikarima, vajarima, vizuelnim umetnicima, dizajnerima, fotografima… data je potpuna sloboda i što se tiče motiva i što se tiče tehnike, s napomenom da bi se ipak trebalo osvrnuti na savremeni život oko nas.

Za izložbu su odabrani radovi 45 umetnica i umetnika, i iz stare garde i iz mlađih redova. Na spisku su Larisa Ackov, Igor Andrić, Jelena Badnjevac-Ristić, Ksenija Barić, Jelena Bekić, Sara Bogdanov, Gabrijela Bulatović, Zoran Deranić, Ivana Dimitrić, Marija Dimitrić, Dejan Gaćeša, Nebojša Jocić, Gorski Kabadaja (Kin Zagor), Svetlana Karović Deranić, Željko Komosar, Milica Krstić Bulik, Igor Krstić, Dragana Kuprešanin, Tane Laketić, Marija Lalošević, Vladan Lazarov, Milan Manić, Ivana Markez Filipović, Jelena Miletić, Vladana Moldovan, Mirjana Nikolić, Jovan Oka, Nada Onjin-Žužić, Ivan Pavlov, Ana Piljić Mitrović, Maja Poljak, Uroš Predić, Aleksandar Radoš, Dejan Ratković, Emil Sfera, Milun Šiljković, Snežana Nena Skoko, Ivan Špehar, Marija Stanojlović, Marta Stanojlović, Danica Stojković, Vladimir Miša Tomić, Milosav Uroš Urošević, Vuk Vučković i Lidija Živković.

Ko je dobio nagrade, koje donose ili otkup dela ili samostlanu izložbu, saznaćemo na otvaranju a Salon će biti otvoren do 24. novembra.

(Pančevac / N. S.)

KULTURNI CENTAR: Program od 19. do 25. oktobra