KULTURNI CENTAR: Program od 14. do 20. septembra

PANČEVO – U okviru programa za decu, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 15. septembra u 19 sati, Gimnazija „Uroš Predić“ Pančevo izvešće mjuzikl „Svadba“. Predstava traje 120 minuta.

Gimnazija „Uroš Predić“ Pančevo predstavlja potpuno novi mjuzikl – „Svadba“!

Šta se sve može dogoditi kada se sprema svadba? Ko će kome reći „da“, ko će promeniti mišljenje, a ko će se umešati tamo gde mu nije mesto? Odgovore potražite u novom mjuziklu učenika Gimnazije „Uroš Predić“.

Na Sceni Kulturnog centra Pančeva, 17. septembra u 20 sati, koncert će održati Rocher Quartet. Na programu su filmska, klezmer i world muzika, a ulaz je slobodan.

Rocher Quartet čine Radmila Rokvić (violina/vokal), Dejan Rokvić (viola/perkusije), Vladimir Marić (gitara/tambura) i Slađan Cvejić (kontrabas).

U okviru filmskog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, od 17. do 19. septembra u 20 sati, na repertoaru je francuska komedija-drama „Marš za fanfare“ (The Marching Band / En fanfare) reditelja Emanuela Kurkola.

Glavni junak ovog filma je proslavljeni dirigent Tibo, koji saznaje da boluje od leukemije. Da bi se izlečio, hitno mu je potreban dobrovoljni davalac koštane srži. Tražeći rešenje za svoju situaciju, najpre otkriva da je usvojen kao dete, a potom pronalazi svog mlađeg brata, koji je, sasvim slučajno, takođe muzičar. Brat je član lokalnog orkestra, iako radi u fabrici. Njihovo upoznavanje i ponovni susret, koji se dešava u vreme zatvaranja fabrike, pokreće neočekivano bratsko muzičko putovanje.

Francuski glumac, scenarista i reditelj Emanuel Kurkol (Emmanuel Courcol) rođen je 25. decembra 1957. u Anžeu. Nakon brojnih uloga u igranim filmovima, upustio se u scenarističke vode i 2001. napisao scenario za film „Mademoiselle“ (r. Filip Ljore). Za film „Welcome“, 2010. godine, nominovan je za nagradu „Cezar“ za najbolji originalni scenario. Kao reditelj debitovao je 2016. filmom „Cessez-le-feu“ („Ceasefire“), a drugi film, „Trijumf“, 2021. godine osvojio je Evropsku filmsku nagradu za najbolju komediju.

(Pančevac)