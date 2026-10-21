Poreske obaveze u novembru: Kalendar rokova za plaćanje

Od paušalnog oporezivanja i doprinosa do PDV-a i akciza, novembar donosi niz poreskih obaveza za privredu.

Već drugog dana jedanaestog meseca u godini preduzetnici koji su paušalno oporezovani imaju rok da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje i za narednu godinu. Istog dana potrebno je podneti poresku prijavu na obrascu PPP-PD i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu, za neisplaćene zarade za septembar.

Sledeći datum koji je važan za privrednike, ukoliko žele da izbegnu plaćanje zateznih kamata je 5. novembar, do kada organizatori estradnih programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa, su dužni da dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima za oktobar. Dokument se podnosi uz obrazac OZU.

Takođe, poslodavci moraju da podnesu izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec, na obrascu IOSI, i uplate odgovarajuća sredstva.

Sledeći rok je 10. novembar, kada obveznici poreza na premije neživotnih osiguranja podnose prijavu na obrascu PP-PPNO i plaćaju porez za oktobar. Istog dana poreski dužnici iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost podnose prijavu na obrascu PPPDV i plaćaju PDV za oktobar.

Ključni rok 16. novembar

Najviše obaveza dospeva 16. novembra, kada preduzetnici koji obavljaju samostalnu delatnost plaćaju akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za oktobar. Do istog datuma doprinose za oktobar moraju da plate sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri, dok poljoprivrednicima i samostalnim umetnicima dospeva plaćanje doprinosa za četvrti kvartal 2026. godine.

Osnivači i članovi privrednih društava, takođe imaju rok do polovine meseca, odnosno do 16. novembra treba da podnesu poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na obrascu PP OD-O i izmire doprinose za oktobar. Istog dana dospeva i redovna obaveza podnošenja prijave za PDV na obrascu PPPDV i plaćanja poreza za oktobar.

Za obveznike koji pretežno obavljaju promet dobara u inostranstvu, 16. novembar je rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za oktobar, ukoliko je tokom tog meseca ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje tog statusa. Privredna društva istovremeno plaćaju akontaciju poreza na dobit pravnih lica za oktobar.

Do istog datuma obveznici akciza treba da podnesu prijavu na obrascu PP OA za period od 16. do 31. oktobra i plate obračunatu akcizu. Rok se odnosi i na podnošenje prijave za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas koji se koristi za pogon prevoznih sredstava, kao i na plaćanje pripadajuće akcize za oktobar. Obaveštenje se dostavlja uz obrazac PP OAELKPG.

Poreske prijave do 30. novembra

Poslednji važan datum u novembarskom poreskom kalendaru je 30. novembar. Poslodavci koji nisu isplatili zarade za oktobar do tada moraju da podnesu poresku prijavu na obrascu PPP-PD i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu.

Istog dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize na obrascu PP OA za period od 1. do 15. novembra, uz plaćanje obračunate akcize.

(Biznis Kurir)