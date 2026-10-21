Stevanović: Velikim ulaganjima pokrećemo napredak Starčeva

Videli smo danas ono što smo obećali i kako smo ispunili – priključenje na gas, izgradnju infrastrukture u naseljenim mestima i nastavljanje sa ulaganjem u naše naseljeno mesto.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović obišao je trg Neolita i lokalni muzej u Starčevu i najavio velike infrastrukturne projekte usmerene na razvoj kulturnih i sportskih institucija u ovom naseljenom mestu.

Nakon uspešnog pokretanja gasifikacije, Grad Pančevo nastavlja sa direktnim ulaganjima u Starčevo već od narednog proleća.

Stevanović ke poslao jasnu poruku svim meštanima, ističući da su sredstva za prve velike korake već obezbeđena na kraju ove kalendarske godine.

„Želja je bila da dođemo i ovde, na prelepi trg Neolita u Starčevu, da iskoristim priliku da obiđem muzej Starčeva, da vidimo kako je Starčevo izgledalo kroz vekove, obzirom da je Starčevo neolitsko naselje pre svega, pa onda sve ovo danas što mi radimo. Videli smo danas ono što smo obećali i kako smo ispunili – priključenje na gas, izgradnju infrastrukture u naseljenim mestima i nastavljanje sa ulaganjem u naše naseljeno mesto. Odavde želim da pošaljem poruku Starčevcima i Starčevkama da će Dom kulture koji oni koriste u narednoj godini pretrpeti veliku rekonstrukciju krovne konstrukcije. To je još jedna od želja koju su kako predstavnici mesne zajednice, tako i naši sugrađani tražili od nas, i to ćemo realizovati u narednoj godini. Već u ovoj smo obezbedili sredstva.

Naravno, obzirom da smo na kraju kalendarske godine, neće biti moguće završiti u ovoj godini. Ugovorićemo i s proleća će krenuti u velike radove koji će obuhvatiti, kako sam i rekao, rekonstrukciju čitave krovne konstrukcije Doma kulture, pre svega podići bezbednost samog objekta, odnosno bezbednost korisnika koji koriste Dom kulture, ali i učiniti zgradu mnogo lepšom. Ovaj ovde trg i sve ovo što je urađeno, park koji je pored nas, zaslužuju to.

Radili smo i tehničku dokumentaciju za izgradnju sportske hale u Starčevu i ja se nadam da ćemo u narednih nekoliko meseci dobiti građevinsku dozvolu i da ćemo već u narednoj godini obezbediti sredstva da krenemo i u izgradnju sportske hale u Starčevu, jer zaista sportisti iz Starčeva i Starčevci zaslužuju da imaju sportsku halu“, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

(Pančevac)

Stevanović: Gas stiže u Starčevo, Omoljicu i Kačarevo