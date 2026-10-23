RIK utvrdio konačni broj birača za izbore 25. oktobra: Pravo glasa ima 6.451.292 ljudi

Republička izborna komisija utvrdila je večeras konačan broj birača za izbore za narodne poslanike, raspisane za 25. oktobar 2026. godine.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je rekao da je konačan broj birača u Republici Srbiji na dan 23. oktobra 2026. godine je 6.451.292 birača.

Od prisutnih 33 člana, za je glasalo 30, protiv nije bilo, nisu glasala tri člana RIK-a.

Dimitrijević je istakao da će odluka biti objavljena u Službenom glasniku i na veb prezentaciji RIK-a.

Dimitrijević je naveo da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo komisiji sva rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, koje je donelo od zaključenja biračkog spiska sve do 72 časa pre dana izbora.

On je dodao da komisija uzima u obzir samo ona rešenja Ministarstva koja je primila najmanje 48 časova pre dana izbora i na osnovu kojih unosi izmene u izvod iz biračkog spiska ili u posebni izvod iz biračkog spiska.

(Tanjug)