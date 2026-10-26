Cene parkinga u popularnim turističkim centrima u Srbiji

Prilikom planiranja odmora, turisti uglavnom prvo računaju cenu smeštaja, hrane i izleta, dok parking često ostaje u drugom planu. Ipak, u popularnim turističkim centrima u Srbiji, naročito u blizini šetališta, hotela i ski-staza, parkiranje može da predstavlja dodatni izdatak.

Pre putovanja treba proveriti da li smeštaj obezbeđuje besplatno parking-mesto, da li je potrebna rezervacija i da li dnevna ili nedeljna karta važi na svim parkiralištima ili samo na određenim lokacijama.

Turisti bi trebalo da obrate pažnju i na radno vreme naplate, ograničenja zadržavanja, kao i na razliku između javnih parkinga, privatnih parkirališta i garaža.

Cene zavise od zone, lokacije i vrste parkirališta, a posebno je važno proveriti da li dnevna karta važi 24 sata ili samo do kraja dana.

Parking se na popularnim turističkim destinacijama može platiti i SMS porukom.

Razlika između javnog parkirališta i garaže može da iznosi i više hiljada dinara za samo nekoliko dana.

Zato je provera cenovnika pre puta jednostavan način da se izbegnu nepotrebni izdaci.

Dnevna karta na Zlatiboru 500 dinara

Javni parking prostori u turističkom centru Zlatibor nalaze se na nekoliko lokacija, piše Euronews.

Osim javnih parking prostora, na Zlatiboru postoji nekoliko parkinga gde se naplata vrši na naplatnim rampama.

Parking se na javnom parkingu može platiti kupovinom parking karte ili slanjem SMS poruke.

Naplata parkiranja se obavlja u odnosu na tri zone: plavu, crvenu i ekstra zona, navodi se na sajtu Turističke organizacije Zlatibor.

Parkiranje u plavoj, crvenoj i ekstra zoni nije vremenski ograničeno i naplaćuje se svakog dana od sedam do 21 čas.

Parkiranje u plavoj zoni košta 60 dinara po satu, u crvenoj 80 dinara po satu, a u ekstra zoni 120 dinara.

Dnevna karta u plavoj i crvenoj zoni košta 600 dinara i važi od trenutka kupovine do kraja tekućeg dana.

U slučaju da se parking u zoniranom području ne plati ili ukoliko je isteklo vreme parkiranja, vozač dobija elektronski nalog za plaćanje u iznosu od 2.400 dinara, koji važi od momenta izdavanja do kraja tog dana u kome se vrši naplata parkiranja.

Ta kazna se plaća naknadno po izdatom elektronskom nalogu za uslugu parkiranja vozila u dnevnom trajanju.

Ukoliko vozač iznos uplati u roku od osam dana, obračunava se polovina iznosa.

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim mestima na kojima je istaknuto obaveštenje o njihovoj prodaji.

Koliko košta parkiranje na Kopaoniku?

Posetioci Kopaonika koji na ovu planinu dolaze sopstvenim automobilom trebalo bi unapred da planiraju i troškove parkiranja, jer se cene razlikuju u zavisnosti od vrste parkinga i lokacije, kao i sezone.

U ekstra zoni naplata parkinga je ogranična na 120 minuta, a cena je 70 dinara po satu.

U zoni 1 parking nema vremenskog ograničenja, a parking se plaća 50 dinara po satu slanjem SMS poruke.

U zoni 2 parking košta 40 dinara po satu, bez vremenskog ograničenja, dok dnevna parking karta košta 160 dinara, navodi se na sajtu Putevi Raška.

Za automobile tokom zimske sezone na Kopaoniku dnevna karta košta 700 dinara, a nedeljna 4.200 dinara.

(Euronews)