Pronađen dečak koji je juče nestao u Smederevskoj Palanci

Vlada produžila smanjenje akciza na gorivo do 15. novembra
14:15
06.11.2026
Desetogodišnji dečak koji je juče, 5. novembra, nestao u Smederevskoj Palanci pronađen je u Beogradu na Železničkoj stanici Prokop.
Dečak je pronađen nepovređen i po procedurama biće vraćen roditeljima, saopštio je MUP.
Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka desetogodišnjeg dečaka B.Đ. iz Velike Plane, nestalog juče, 5. novembra, oko 9.21 časova.
(Pančevac)
14:15
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