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Pronađen dečak koji je juče nestao u Smederevskoj Palanci

08:50

06.11.2026

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Foto: MUP Srbije

Desetogodišnji dečak koji je juče, 5. novembra, nestao u Smederevskoj Palanci pronađen je u Beogradu na Železničkoj stanici Prokop.

Dečak je pronađen nepovređen i po procedurama biće vraćen roditeljima, saopštio je MUP.

Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka desetogodišnjeg dečaka B.Đ. iz Velike Plane, nestalog juče, 5. novembra, oko 9.21 časova.

(Pančevac)

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