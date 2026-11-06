Pronađen dečak koji je juče nestao u Smederevskoj Palanci

Desetogodišnji dečak koji je juče, 5. novembra, nestao u Smederevskoj Palanci pronađen je u Beogradu na Železničkoj stanici Prokop.

Dečak je pronađen nepovređen i po procedurama biće vraćen roditeljima, saopštio je MUP.

Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka desetogodišnjeg dečaka B.Đ. iz Velike Plane, nestalog juče, 5. novembra, oko 9.21 časova.

(Pančevac)