MUP: Pridržavajte se mera zaštite od požara tokom grejne sezone

„Ne odlagati pepeo u plastične kontejnere i u blizini gorivog materijala, ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom na čvrsto grejanje ili električnom grejalicom, ne ostavljajte uključene električne uređaje bez nadzora, isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće“, navodi se u saopštenju.

Takođe, MUP upućuje apel građanima da u slučaju da primete požar u građevinskim objektima odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca – spasilaca.