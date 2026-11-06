Snaga cveta kad podrška raste: Radionice u 8 južnobanatskih mesta

Podrška, razumevanje i osećaj da u borbi sa bolešću niko nije sam – poruke su psiholoških radonica posvećenih mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata koje su održane u osam južnobanatskih mesta u okviru projekta nazvanog „Snaga cveta kad podrška raste“. Na radionicama je učestvovalo više od 200 onkoloških pacijenata i članova njihovih porodica.

Dijagnoza maligne bolesti sa sobom donosi strah , neizvesnost i ogroman psihološki teret za obolele i njihove porodice. Sve snage usmeravaju se na terapiju i fizički oporavak a psihološka podrška je u drugom planu često nedovoljno dostupna iako je izuzetno važan deo lečenja.

Pogotovo u manjim sredinama gde nema dovoljno psihologa u zdravstvenim ustanovama pacijenti ostaju sami sa svojim strahovima .Zbog toga je pokrenut projekat psihološke podrške onkološkim pacijentima u Južnom Banatu pod nazivom „Snaga cveta kad podrška raste“ a radionice su održane u 8 naseljenih mesta, prenosi RTV.

„Ideja je bila da dođemo tamo gde su onkološki pacijenti u ovom slučaju u manje ,seoske sredine da pričamo o izazovima i problemima koje imaju. Na žalost naš zdravstveni sistem je u takvom stanju da ni u velikim gradovima psihosocijalnu podršku onkološkim pacijentima ne može da pokrije. I tu su udruženja kao što je naše koje ima psihološke radionice na nedeljnom nivou sa svojim pacijentima. Tako smo i ovo zamislili da to bude sigurni kutak gde mogu da dobiju informacije i da se obrate stručnim licima“, rekla je Snežana Doder, predsednica Udruženja obolelih od multiplogmijeloma Srbije.

Ovaj karavan ima tri segmenta :predavanja doktora iz ZZJZ o zdravim navikama i prevenciji, psihološka podrška i kreativna radionica izrade cvetnih aranžmana. Više od 200 onkoloških pacijenata prisustvovalo je radionicama.

„Najčešća pitanja su vezana za strah, promene raspoloženja , kontakte sa stručnjacima, za odnose u porodici koji se menjaju kada dođe do pojave maligne bolesti. Pitanja su vezana za njihov lični doživljaj sopstvene smrtnosti, straha od svega onoga što ih čeka. Mislim da je najvažnija poruka ovog karavana da nisu sami .Sa druge strane to je destigmatizacija jer ne smemo da zaboravimo da male sredine nose puno stigme kada je u pitanju mentalno zdravlje pa i maligna bolest nekada nosi sama po sebi stigmu pogotovo u malim sredinama“, rekla je Sandra Bijelec, psihološkinja.

Online psihološka podrška nastaviće se i po završetku projekta, svakog prvog četvrtka u mesecu i moći će da je koriste svi koji su učestvovali na radionicama u 8 južnobanatskih mesta. Cilj je da se niko ne oseti usamljeno u borbi sa teškom bolešću niti da zbog nedostatka novca ili psihologa ostane uskraćen za pomoć .Jedan od načina da se to postigne je i ovaj projekat koji će ukoliko se obezbede sredstva biti nastavljen i sledeće godine.

(RTV)