Fotografski konkurs za osobe od 15 do 30 godina: Vršac kroz objektiv mladih

Dom omladine Vršac pokrenuo je projekat „Vršac kroz objektiv mladih“, koji mladima od 15 do 30 godina pruža priliku da fotografijom predstave svoj doživljaj grada i njegovih kulturnih, istorijskih i prirodnih vrednosti.

Konkurs je otvoren do 30. novembra, a svaki učesnik može da dostavi najviše dve fotografije na adresu dovrsac@gmail.com.

Teme su slobodne i obuhvataju kulturnu baštinu, prirodu, arhitekturu, ljude, svakodnevni život i manje poznate kutke Vršca. U okviru projekta biće organizovane i edukativne radionice posvećene fotografiji, kompoziciji, osvetljenju i digitalnoj obradi.

Najuspešnije radove odabraće stručni žiri, a fotografije će biti predstavljene u digitalnoj galeriji. Za najuspešnije učesnike obezbeđene su nagrade i priznanja.

Dodatne informacije o konkursu dostupne su na sajtu www.dovrsac.rs.

(Pančevac)