Omoljica: „Danima pečenja“ u nedelju

„Dani pečenja“ biće održani u nedelju, 15. novembra, u Omoljici, a zbog najavljenih loših vremenskih uslova organizatori su odlučili da celokupan program objedine u jednom danu, kako bi posetioci ipak mogli da uživaju u druženju, gastronomskim specijalitetima i takmičarskom nadmetanju.

Manifestacija će biti održana na uglu ulica Cara Dušana i Šabačke, a udruženja „Omoljičko Vrelo“ i „Biljina šerpica“ pozivaju meštane Omoljice i goste iz okolnih mesta da im se pridruže.

Program počinje u 10 sati, kada će biti započeto kuvanje gulaša, a za najbolje učesnike obezbeđeno je deset nagrada, pa se očekuje zanimljivo nadmetanje u pripremanju ovog omiljenog jela.

Ljubitelji dobrog zalogaja imaće priliku da uživaju i u pečenju, koje će biti jedan od glavnih gastronomskih aduta manifestacije.

Posebnu pažnju privući će takmičenje u brzom jedenju pečenja, zakazano za 15 sati.

Učesnici će se nadmetati u savladavanju porcija od po 250 grama, a tri najuspešnija takmičara biće nagrađena.

Za posetioce je pripremljena i lutrija sa deset nagrada.

(Pančevac/J. Filipović)

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