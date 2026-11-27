Pesničke radionice i susreti sa pesnicima okupile su učenike Osnovne škole „Goce Delčev“ u Domu kulture „Kočo Racin“ u Jabuci tokom novembra, kada je praktično započeta realizacija projekta „Potraga za rečima“, osmišljenog sa ciljem da se najmlađima približe poezija i književno stvaralaštvo, ali i da se podstakne njihova mašta, radoznalost i želja za pisanjem.

Prvi deo projekta obeležile su pesničke radionice za osnovce, koje je vodila pesnikinja iz Pančeva Milena Mrkela.

Kroz radioničarski rad deca su imala priliku da se upoznaju sa različitim pesničkim formama, istražuju mogućnosti izražavanja stihom i oprobaju u samostalnom stvaranju.

Program je obuhvatio upoznavanje sa poezijom, tematsko pisanje i vežbe izražajnog čitanja, kako bi polaznici, pored stvaralačke slobode, razvijali i veštinu javnog predstavljanja svojih radova.

Najuspešniji dečji radovi nagrađeni su prigodnim poklonima.

Poseban deo programa činili su književni susreti sa pesnicima za decu Brankom Stevanovićem iz Beograda i Nadom Ranković iz Pančeva.

U neposrednom razgovoru sa mladom publikom, gosti su čitali svoje stihove, govorili o tome kako nastaje pesma i gde pronalaze inspiraciju za pisanje.

Susreti nisu bili zamišljeni samo kao predstavljanje književnih dela već i kao prilika da deca aktivno učestvuju, a postavljala su pitanja, razgovarala sa autorima o njihovom stvaralaštvu, a najhrabriji su pročitali i sopstvene pesme.

Za svoje prve književne pokušaje dobili su savete i ohrabrenje gostujućih pesnika, što je ovakvim druženjima dalo i dodatnu obrazovnu i motivacionu vrednost.

Aktivnosti se nastavljaju i tokom decembra, kada su planirani susreti sa književnicima koji stvaraju za odraslu publiku.

Jedan od najznačajnijih rezultata projekta biće i objavljivanje i promocija zbornika dečjih pesama, koji će na jednom mestu okupiti stvaralaštvo najmlađih učesnika pesničkih radionica održanih u Domu kulture „Kočo Racin“ tokom 2014, 2015, 2017, 2025. i 2026. godine.

Projekat „Potraga za rečima“ podržali su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Grad Pančevo.

(Pančevac/J. Filipović)

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