OMOLJICA: „Žisel“ donosi tri dana filma, fotografije, muzike i dobre zabave

Omoljica će od 7. do 9. avgusta ponovo biti centar filmske i fotografske umetnosti kada će u okviru čuvene manifestacije „Žisel“ biti upriličeni 56. Međunarodni festival amaterskog filma i 54. Salon umetničke fotografije.

Bogat trodnevni program okupiće autore, umetnike i posetioce iz Srbije i inostranstva, uz izložbe, filmske projekcije, baletske i muzičke programe, kao i tradicionalne prateće manifestacije.

Festival počinje u petak, 7. avgusta, u 18 sati u lokalnom Domu kulture, gde će biti otvorena Sedma godišnja smotra knjiga o fotografiji.

Dva sata kasnije, u Galeriji će biti upriličeno svečano otvaranje 54. Salona umetničke fotografije, uz dodelu nagrada i otvaranje izložbe primljenih radova „Žisel 2026“.

Istovremeno će u holu, Klubu i na spratu biti otvorene likovna izložba, kao i dve izložbe fotografija.

Na pozornici na trgu ispred omoljičke kulturne ustanove od 21.15 biće upriličeno „Veče baleta pod zvezdama“, sa odlomcima iz klasičnog i savremenog baleta.

Subota, 8. avgust, namenjena je podjednako najmlađima i ljubiteljima sedme umetnosti.

Na Letnjoj pozornici od 18.30 biće izvedena predstava za decu „Vile za zube i dečije bube“, dok će sat kasnije svečano biti otvoren 56. Festival amaterskog filma i prikazana prva zvanična projekcija filmova.

Muzički deo večeri pripašće tamburaškom orkestru „Neolit“, koji će od 21.15 nastupiti na pozornici na trgu.

Poslednjeg festivalskog dana, u nedelju, 9. avgusta, u 19 sati u Klubu biće organizovan razgovor sa članovima žirija, dok će od 20.30 na Letnjoj pozornici biti prikazana druga zvanična projekcija amaterskih filmova, nakon čega će uslediti dodela nagrada najboljim autorima.

Završnicu festivalskog programa obeležiće koncert grupe „Noćni putnici“, koji počinje u 22 sata na pozornici na trgu.

Tokom sva tri dana festivala, od 17 sati, u Galeriji na uglu biće otvorena izložba rukotvorina kao deo pratećeg programa, dok će u nedelju, 9. avgusta, od 9 sati ispred kafane „Šaran“ biti održana tradicionalna gastronomska manifestacija „Zlatni kotlić Ponjavice 2026“.

(Pančevac/J. Filipović)

Žiri doneo odluku o pobednicima pred 56. festival „Žisel“ u Omoljici

„Žisel“ završen u velikom stilu: Pobednica Aleksandra Kovačević i njen film „Rađanje“