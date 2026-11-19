Ruski i američki predsednici, Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali su na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu o bilateralnoj saradnji i pregovorima za okončanje sukoba u Ukrajini, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

„Bio je to dobar sastanak. Razgovarali smo o pripremama za trilateralni samit i nekim pitanjima vezanim za naše bilateralne odnose. I, naravno, direktno smo se dotakli pitanja rešavanja ukrajinskog sukoba“, rekao je Ušakov na konferenciji za novinare, prenosi RIA novosti.

Ušakov je rekao da je razgovor dvojice lidera trajao oko 40 minuta, kao i da je Putin sastanak napustio „u odličnom raspoloženju“.

On je kazao da je sastanak između Putina i Trampa bio priprema za njihove trilateralne razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

„Sastanak je bio priprema za trilateralni samit“, rekao je Ušakov novinarima odgovarajući na pitanje o rezultatima sastanka ruskog i američkog predsednika.

Prema njegovim rečima, na sastanku Putina i Trampa nijedna strana nije dala nikakve posebno važne izjave.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji obuhvata 21 zemlju iz Azijsko-pacifičkog regiona, uključujući i Rusiju, održava se u Šenženu, u Kini, od 18. do 19. novembra.

(Agencije)