Horoskop za 9. decembar za sve znake zodijaka

Pročitajte šta nam zvezde savetuju za 9. decembar vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Bićete hrabri i izrazito aktivni, ali i pod pojačanim unutrašnjim pritiskom da se dokažete. Dan vam donosi bar jednu situaciju u kojoj ćete morati da reagujete brzo i preuzmete inicijativu.

Ljubav: Ako ste u vezi, jačaće strast i potreba da budete primećeni. Ne insistirajte na dramatizaciji. Slobodni Ovnovi, očekujte flert koji počinje naglo i sa jakom privlačnošću.

Zdravlje: Pazite na srčani puls i napetost u grudima.

Bik

Posao: Okolnosti vas guraju da završite nešto što ste odlagali — posebno vezano za dom ili privatne obaveze koje utiču na rad. Držite tempo laganim, ali stabilnim.

Ljubav: Ako ste u vezi, potrebno je više topline i smirenog razgovora. Ako ste slobodni, privlači vas neko ko deluje nežno i emotivno postojano.

Zdravlje: Stomak i vrat osetljivi, izbegavajte napetost.

Blizanci

Posao: Dan će biti pun komunikacije, poruka i dogovora — ali i trzavica, jer možete da reagujete brže nego što razmišljate. Proverite sve informacije dvaput.

Ljubav: Ako ste u vezi, povedite računa o tonu jer danas možete da lako izgovorite ono što ne mislite.

Zdravlje: Nervna napetost, potreban vam je mentalni predah.

Rak

Posao: Fokus je na finansijama i vrednostima — nešto vas tera da donesete odluku o potrošnji ili ulaganjima. Držite se onog što vam daje sigurnost.

Ljubav: Rakovima u vezama može biti potrebna emocionalna potvrda od partnera više nego obično. Slobodn, privlači vas osoba koja deluje brižno i toplog srca, ali vi nikako da se opustite.

Zdravlje: Osetljiv stomak; izbegavajte prejedanje zbog nervoze.

Lav

Posao: Možete doneti važne odluke i zauzeti centralnu poziciju — drugi vas prate ili služe kao ogledalo vaše energije. Dan je povoljan za javne nastupe ili predstavljanje ideja.

Ljubav: Ako ste u vezi, očekujte pojačanu strast i potrebu za pažnjom. Slobodni, može vam prići neko direktan, hrabar i vrlo izrazit.

Zdravlje: Moguće oscilacije krvnog pritiska, ne preterujte sa fizičkim naporima.

Devica

Posao: Radite više u pozadini nego u javnosti — analizirajte, završavajte ono što drugi ne vide. Dan traži fokus na detalje i unutrašnju organizaciju.

Ljubav: Ako ste u vezi, možete biti distancirani i želeti više tišine i mira, stoga objasnite partneru tu potrebu.

Zdravlje: Napet stomak, potreba za lakšom hranom.

Vaga

Posao: Oslanjate se na saradnje i kontakte — dan vam donosi važan razgovor ili dogovor. Izbegnite kolebljivost, jer okruženje traži jasne signale.

Ljubav: Ako ste u vezi, želećete iskren razgovor i potvrdu zajedničnih planova. Slobodni, možete upoznati nekoga preko prijatelja ili u nekom izlasku.

Zdravlje: Umor u nogama, cirkulacija može biti problem.

Škorpija

Posao: Danas možete biti pod snažnim utiskom da morate preuzeti kontrolu nad nekom situacijom. Vaša odlučnost je jaka, ali pazite da ne preterate sa intenzitetom.

Ljubav: Škorpijama u vezama razgovor o ozbiljnim temama je neizbežan, ali će biti konstruktivan. Ako ste slobodni, privlači vas osoba koja ima snažnu i misterioznu energiju, baš kako volite.

Zdravlje: Napetost u ramenima i vratu.

Strelac

Posao: Imate osećaj ekspanzije i napretka — sve ide napred, ali brzo i ponekad prebrzo. Dan traži da se zadržite na jednoj ideji umesto na njih deset.

Ljubav: Ukoliko ste u vezi, donosite zajedničke planove koji vas zbližavaju. Slobodni Strelčevi, privlači vas neko inspirativan, vedar i „lak“ za komunikaciju.

Zdravlje: Pazite na kukove i preteranu fizičku aktivnost.

Jarac

Posao: Fokus je na odgovornostima i zadacima koji stoje već neko vreme. Dan je povoljan za sređivanje papira, strukture i planova.

Ljubav: Ako ste u vezi, partner će tražiti emotivnu prisutnost, stoga učinite taj mali napor, oboma če biti lepše i lakše.

Zdravlje: Osetljivi zglobovi.

Vodolija

Posao: Danas je važno kako se uklapate sa drugima — dogovori, partnerstva i usklađivanje su u centru pažnje. Moguća manja tenzija oko različitih pristupa.

Ljubav: Ako ste u vezi, dolazi na red potreba za iskrenošću, možda i za razjašnjenjem jedne teme. Slobodni, možete ući u iznenadan kontakt koji vas mentalno stimuliše i uživaćete u toj komunikaciji.

Zdravlje: Napetost u nogama i stopalima.

Ribe

Posao: Dnevni ritam zahteva red, organizaciju i smirenost. Rešićete nešto što je bilo haotično, i to vam vraća osećaj kontrole.

Ljubav: Ako ste u vezi, potrebna vam je toplina, ne priča. Slobodni, može se pojaviti nova simpatija kroz rutinu, posao ili svakodnevne obaveze.

Zdravlje: Moguće oscilacije energije.

