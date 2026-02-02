Rešite se celulita: Evo koje namirnice treba što pre da izbacite iz ishrane

Celulit je bolest vezivnog tkiva kože, naročito elastičnih vlakana. Nastaje kao posledica prekomernog uvećavanja volumena ćelija masnog tkiva, smeštenih između mišića i kože, a prvi i osnovni simptom jeste pomorandžina kora.

„Pojava celulita na telu povezan je sa „lošim“ metaboličkim procesima u potkožnom masnom tkivu, rekla je specijalista opšte prakse iz Rusije dr Marija Černjajeva i dodala:

„Celulit je bolest potkožnog masnog tkiva koja se uglavnom formira u predelu butina kod žena. Nije štetan po zdravlje, već se smatra estetskim nedostatkom“.

Ona je dodala da postoje brojni tretmani koji mogu da pomognu, ali jedini pravi način koji će zauvek osloboditi ovih nabora na kože jeste takozvani integrisani pristup, u kojem ishrana igra veoma važnu ulogu.

„U ishrani morate da smanjite unos jednostavnih ugljenih hidrata, šećera – namirnica koje doprinose gojenju i neravnomernoj raspodeli potkožnih masti. U nekim slučajevima je potrebno da smanjite mlečne proizvode jer sadrže laktozu, mlečni šećer koji sam po sebi doprinosi oticanju i stvaranju naslaga masnoća. Mlečne proizvode je bolje da jedete u prvoj polovini dana, jer ako na primer pijete kefir noću, ujutru ćete se probuditi otečeni, sa kesama ispod očiju, a celulita na nogama će biti izraženiji, kaže ona i dodaje:

„Korisne, odnosno nezasićene masti treba da uvrstite u ishranu, a štetnu masnu i brzu hranu – uzimajte vrlo ograničeno. Obavezno pijte vodu tokom celog dana, 30 mililitara po kilogramu tela, odnosno u proseku jedan i po do dva litra dnevno“.

U borbi sa celulitom, pomažu i aktivan način života i kozmetički tretmani, objasnila je doktorka.

„Važno je da se krećemo tokom dana. Na kraju svakog sata malo bržeg hoda, poželjno je da se još krećete 5-10 minuta, pa ona sedite. Kada sedimo na jednom mestu, limfna drenaža je lošija, krv slabije cirkuliše kroz naše telo, a ovo je način da je ‘pokrenemo'“, rekla je doktorka naglsivši da u borbi sa celulitoim mogu da pomognu i masaže, konstrasni tuševi i sl.

